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Gürcistan’da muhalefet yeniden sokaklarda

26.02.2021 19:10 | Son Güncelleme:
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Gürcistan’da ana muhalefet partisi Birleşmiş Ulusal Hareket Partisi Genel Başkanı Nika Melia’nın tutuklanmasının ardından muhalefet partilerinin liderleri ve destekçilerinin protestoları devam ederken, erken seçim çağrıları da yinelendi.Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te bulunan Birleşmiş Ulusal Hareket (BUH) Partisi Genel Ofisine yapılan baskınla BUH Genel Başkanı Nika Melia’nın tutuklanmasının ardından muhalefet partilerinin liderleri ve destekçileri sokağa inmişti.

Gürcistan’da ana muhalefet partisi Birleşmiş Ulusal Hareket Partisi Genel Başkanı Nika Melia’nın tutuklanmasının ardından muhalefet partilerinin liderleri ve destekçilerinin protestoları devam ederken, erken seçim çağrıları da yinelendi.

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te bulunan Birleşmiş Ulusal Hareket (BUH) Partisi Genel Ofisine yapılan baskınla BUH Genel Başkanı Nika Melia’nın tutuklanmasının ardından muhalefet partilerinin liderleri ve destekçileri sokağa inmişti. Muhalefet, bugün de protestolarına devam ederek, başkent Tiflis’te Rustaveli Caddesi’nden Parlamento binasına doğru geniş çaplı bir yürüyüş gerçekleştirdi. Muhalefet ve destekçileri, “siyasi tutukluların” serbest bırakılması ve erken seçim yapılması taleplerini yineledi.

Destekçileriyle birlikte yürüyen muhalefet liderlerinden Gigi Ugulava, mitingin özgürlük için düzenlendiğini vurgulayarak, “Siyasi tutuklulara özgürlük, ülke için özgürlük. Erken seçim çağrısında bulunuyoruz çünkü mevcut siyasi ve ahlaki krizi çözmenin tek yolu bu” dedi.

Muhalefet liderleri, muhalefetin önümüzdeki 2 hafta boyunca protestolara devam edeceklerini bildirerek, önümüzdeki 9 Mart’ta İçişleri Bakanlığı önünde, 11 Mart’ta ise Tiflis şehir mahkemesi önünde miting düzenlemeyi planlandıklarını duyurdu.

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