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Gürcistan'daki erken seçim protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 23:39 | Son Güncelleme

Başkent Tiflis'te güvenlik güçlerinin, parlamentoyu kuşatan protestoculara müdahale etmesi sonucu 37 kişi gözaltına alındı, 6 kişi yaralandı

TİFLİS (AA) - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, erken seçim talebiyle parlamento binasının giriş noktalarını kuşatan göstericilerden 37'sinin gözaltına alındığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin, Tiflis'te parlamento binasını kuşatarak milletvekililerinin binaya girişine engel olan göstericilere müdahalesi sonucu 37 kişinin gözaltına alındığı, 2'si polis toplam 6 kişinin de yaralandığı bildirildi.

- Polisin müdahalesine rağmen protesto devam etti

Güvenlik güçlerinin, parlamentonun tüm girişlerinden uzaklaştırdığı göstericiler, binanın karşısında toplanarak eylemlerine devam etti. Göstericiler hükümete erken seçim çağrısında bulunarak, seçimlerin nispi temsil sistemine göre yapılmasını talep etti.

Sadece parlamento değil diğer kamu binalarının kuşatılması için gereken adımları atmaya hazır olduklarını belirten göstericiler, yarın parlemento binasının karşısında protestolarına devam edeceklerini kaydetti.

Tiflis'te haziran ayında düzenlenen 26. Ortodoks Parlamentolar Arası Genel Asamblesi'nin oturumunda, Rusya heyetindeki Rus Komünist Partisi Üyesi ve Rusya Devlet Duması Milletvekili Sergei Gavrilov'un parlamento başkanının koltuğuna oturarak konuşmasından sonra ülkede protestolar başlamıştı. Haftalarca süren gösterilere katılan protestocuların taleplerinden olan seçim sisteminin değiştirilmesi hükümet tarafından kabul edilmişti.

Gürcü Hayali Partisi Başkanı Bidzina İvanişvili, konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, 2020'deki genel seçimlerin çoğunluk sistemi yerine nispi temsil sistemine göre yapılmasına karar verdiklerini ifade etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Gürcistan'da hükümet karşıtı protesto devam ediyor

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