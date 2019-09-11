Gürpınar'da bağımlılıkla mücadele koordinasyon toplantısı yapıldı

Tuncay AVCI/GÜRPINAR (Van), (DHA)- VAN'ın Gürpınar ilçesinde, Bağımlılık ile Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Kaymakam Fatih Sayar başkanlığında gerçekleştirildi.

Gürpınar Kaymakamlığı'nda Kaymakam Fatih Sayar başkanlığındaki toplantıya, Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, İlçe Jandarma Komutanı Haluk Çakaroğlu, Emniyet Amiri Soner Kırtıl ve ilgili kurum amirleri katıldı. Toplantıda sigara, alkol ve uyuşturucu bağımlılığından teknoloji bağımlılığı konularına kadar birçok konuda görüşüldü. Toplantıda, uyuşturucu ile mücadele konusunda kararlı ve bir o kadar da sorumluluk duygusuyla hareket edilip, gençleri zehirleyenlerle mücadele etmek amacıyla her türlü tedbirin alınması gerektiği vurgulandı.

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