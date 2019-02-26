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Gürsel Baran’dan "İstihdam Seferberliği 2019" programına destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 13:53 | Son Güncelleme

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO üyelerini ’İstihdam Seferberliği 2019’ kapsamında uygulanan desteklerden yararlanmaya çağırdı.

Gürsel Baran’dan "İstihdam Seferberliği 2019" programına destek

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO üyelerini ’İstihdam Seferberliği 2019’ kapsamında uygulanan desteklerden yararlanmaya çağırdı. Baran, "Üretim yapan bir nüfus güçlü bir ekonomi ortaya çıkartacak" dedi.
ATO Başkanı Baran, yazılı bir açıklama yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istihdam seferberliği çağrısının ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin ’Burası Türkiye Burada İş Var’ sloganıyla başlattığı ’İstihdam Seferberliği 2019’ programını yürekten desteklediklerini açıkladı. Baran, "Ülke olarak övündüğümüz gençlerimizi, nüfusumuzu verimli kullanmak, üreten bir ülke olarak 2023 hedeflerine doğru yürümek için istihdam seferberliğine hepimiz destek verelim" ifadelerini kullandı.

"Üretim yapan bir nüfus güçlü bir ekonomi ortaya çıkartacak"
Ülke ekonomisine yönelik geçtiğimiz yıl Ağustos ayında yaşanan saldırıların izlerinin silinmeye başlandığı ve finansal değerlerde iyileşme yaşandığına dikkat çeken Baran, bu süreçte devletin sağladığı istihdam destek ve teşviklerinin çok önemli olduğunu kaydetti. Baran, açıklanan yeni paketle işverenlere Nisan sonuna kadar sağlayacağı her ilave istihdam için 12 ay boyunca prim ve vergilerin devlet tarafından karşılanmasının yanı sıra üç ay boyunca ücretin de devlet tarafından karşılanacağını söyledi. Teşviklerin ve desteklerin üretim ve istihdam artışı için çok büyük fırsat olduğuna dikkat çeken Baran, "Ülke olarak sahip olduğumuz zenginliklerden en önemlisi genç nüfusumuz. Üretim yapan bir nüfus güçlü bir ekonomi ortaya çıkartacak. Bu konuda hükümetimizin hayata geçirdiği çok sayıda teşvik ve destek mevcut. Üyelerimizi, hükümetimizin bu desteklerinden faydalanmaya, artı istihdam sağlamaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

"ATO bünyesinde Devlet Destekleri Bilgilendirme Merkezi kurduk"
Devletin istihdam, yatırım, üretim ve araştırma-geliştirme için yüzlerce destek verdiğini kaydeden Baran, bu önemli konunun ATO Meclis toplantısında gündeme geldiğini ve Meclis içinde Devlet Destekleri ve Mevzuat Araştırma Koordinasyonu Özel İhtisas Komisyonu kurulduğunu kaydetti. Baran, komisyon çalışmaları sonucunda ATO üyelerinin özellikle istihdam destekleri konusunda bilgi almaları için ATO bünyesinde ’Devlet Destekleri Bilgilendirme Merkezi’ kurulduğunu belirtti. Üyelerin devlet destekleri konusunda bilgi sahibi olması için de ’Devlet Destekleri 2019’ isimli kitabının hazırlandığını kaydeden Baran, "Ülkemizin geleceği, güçlü bir ekonomi için Cumhurbaşkanımızın istihdam desteği çağrısını yürekten destekliyoruz. Bu desteğimizin ifadesi olarak, üyelerimizin faaliyetlerini geliştirmelerine katkı sağlamak amacıyla ATO bünyesinde Devlet Destekleri Bilgilendirme Merkezi kurduk. Üyelerimiz, devletimizin istihdam, yatırım, üretim ve araştırma-geliştirmeye yönelik sağladığı bütün destekleri tek merkezden öğrenerek bu desteklerden faydalanabiliyor. Türkiye ekonomisi üzerinde oynanan oyunları ilelebet engellemek için ekonomimizi tahkim etmemiz gerektiğini biliyoruz. İstihdam bunun yollarından biri" şeklinde konuştu.
Baran, hükümetin istihdama yönelik asgari ücret desteği, prim teşviki başta olmak üzere farklı teşvikler sağladığını da kaydetti.

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