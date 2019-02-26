Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO üyelerini ’İstihdam Seferberliği 2019’ kapsamında uygulanan desteklerden yararlanmaya çağırdı. Baran, "Üretim yapan bir nüfus güçlü bir ekonomi ortaya çıkartacak" dedi.

ATO Başkanı Baran, yazılı bir açıklama yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istihdam seferberliği çağrısının ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin ’Burası Türkiye Burada İş Var’ sloganıyla başlattığı ’İstihdam Seferberliği 2019’ programını yürekten desteklediklerini açıkladı. Baran, "Ülke olarak övündüğümüz gençlerimizi, nüfusumuzu verimli kullanmak, üreten bir ülke olarak 2023 hedeflerine doğru yürümek için istihdam seferberliğine hepimiz destek verelim" ifadelerini kullandı.

"Üretim yapan bir nüfus güçlü bir ekonomi ortaya çıkartacak"

Ülke ekonomisine yönelik geçtiğimiz yıl Ağustos ayında yaşanan saldırıların izlerinin silinmeye başlandığı ve finansal değerlerde iyileşme yaşandığına dikkat çeken Baran, bu süreçte devletin sağladığı istihdam destek ve teşviklerinin çok önemli olduğunu kaydetti. Baran, açıklanan yeni paketle işverenlere Nisan sonuna kadar sağlayacağı her ilave istihdam için 12 ay boyunca prim ve vergilerin devlet tarafından karşılanmasının yanı sıra üç ay boyunca ücretin de devlet tarafından karşılanacağını söyledi. Teşviklerin ve desteklerin üretim ve istihdam artışı için çok büyük fırsat olduğuna dikkat çeken Baran, "Ülke olarak sahip olduğumuz zenginliklerden en önemlisi genç nüfusumuz. Üretim yapan bir nüfus güçlü bir ekonomi ortaya çıkartacak. Bu konuda hükümetimizin hayata geçirdiği çok sayıda teşvik ve destek mevcut. Üyelerimizi, hükümetimizin bu desteklerinden faydalanmaya, artı istihdam sağlamaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.