Gürsel Tekin: İstanbul için elbette adayım

Nursima ÖZONUR/ANKARA,(DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Milletvekili Gürsel Tekin, yerel seçimlerde İstanbul için aday olduğunu belirterek, "Elbette adayım. İstanbul'la ilgili ciddi projelerimiz var. Güçlü bir kadromuz var. Afrikalı belediye meclis üyemiz var. 2 bin 800 oy var, neden olmasın. Birisi uzman, ODTÜ mezunu. Çok ciddi çalışma yapıyor" dedi. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında yerel seçimlerde İstanbul'dan partisinin kimi aday göstereceğine ilişkin bir soru üzerine şunları söyledi: "Elbette adayım. Bütün arkadaşlarım çok kıymetlidir. Hiçbir arkadaşım rakibim değildir. 4 yıl önce İstanbul'da bütün bu çalışmalara başlayan bir siyasetçiyim. Bugün aday gibi davranıyorum. Yarın partim ne yapar bu beni hiç ilgilendirmez. Yarın ne olur bu beni hiç ilgilendirmez. Bu çalışmalarımı sekteye uğratacak bir şey içinde değilim. Sahada vatandaşların çok büyük desteğini görüyorum. Defalarca söyledim, İstanbul'la ilgili sadece alt yapı üst yapı, planlama, ulaşım, depreme hazırlık bunlar değil. İstanbul ile ilgili ciddi projelerimiz var. Güçlü bir kadromuz var. Gerek Türkiye gerek uluslararası arenada ciddi görev yapan arkadaşlarımızla çalışıyoruz. O gün bize görev verildiği zaman İstanbul'la ilgili her şeyimiz hazır. İstanbul'da sadece 16 milyonun değil misafir olan Ortadoğu ve Afrika'dan gelen insanların derdi de var. Geçen hafta Afrikalıların mahallesindeydik. Kaç bin Afrikalı,Ortadoğulu seçmen olduğunu bilemezsiniz. Ortadoğulu, Afrikalı belediye meclis üyelerimiz bile hazır. Afrikalı belediye meclis üyemiz var. 2 bin 800 oy var, neden olmasın. Birisi uzman, ODTÜ mezunu. Çok ciddi çalışma yapıyor." 'MHP İLE GÖKÇEK ARASINDA BİR NİŞAN YAPILMIŞ' Gürsel Tekin, bir basın mensubunun, 'Melih Gökçek'in MHP'den aday olur mu?' sorusuna ise, "MHP ile Gökçek arasında bir nişan yapılmış. Yakında düğün yapılacak gibi gözüküyor" diye yanıt verdi.

