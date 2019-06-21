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Gürsu’dan Göbeklitepe’ye kültür köprüsü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 17:53 | Son Güncelleme

Gürsu Belediyesi, tarihe sahip çıkan projeleriyle geçmişin izlerini geleceğe taşıyor.Gürsu Belediyesi ile Bursa Bilişim ve Yönetişim Derneği ortaklığında hazırlanan “Tarihin Sıfır Noktasından Geleceğe: Göbeklitepe Projesi”, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından hibe desteği almaya hak kazandı.

Gürsu’dan Göbeklitepe’ye kültür köprüsü

Gürsu Belediyesi, tarihe sahip çıkan projeleriyle geçmişin izlerini geleceğe taşıyor.
Gürsu Belediyesi ile Bursa Bilişim ve Yönetişim Derneği ortaklığında hazırlanan “Tarihin Sıfır Noktasından Geleceğe: Göbeklitepe Projesi”, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından hibe desteği almaya hak kazandı. Proje ile 12 bin yıl boyunca doğal çevresi içinde dokunulmadan kalan ve en önemli kültürel arkeolojik buluntuların yer aldığı Göbeklitepe’nin tanıtılarak kültür turizmine açılması hedefleniyor. Projeyle, tarih, medeniyet ve kültürel değerlerin incelenmesi ve tarihi mirasın gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.
“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılının Göbeklitepe yılı ilân edilmesi vesilesiyle, belediyemiz ile Bursa Bilişim ve Yönetişim Derneği ortaklığında hazırlanan projemiz, Bursa’da kabul gören 3 projeden biri oldu. Projeyle, kültürel mirasımızın öneminin gelecek nesillere aktarılmasına, yurtiçi ve yurtdışı tanıtıma ve turizm hareketliliğine katkı sağlamayı planladık” dedi.
"2019 Göbeklitepe yılı" dolayısıyla Bursa’da yaşayan 45 genç, Urfa Göbeklitepe’de bulunan tarihi ören yerlerini görme fırsatı elde edecek. Seminerler, Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin illerinde inceleme gezileri düzenlenecek. Ayrıca proje çerçevesinde bir tanıtım filmi hazırlanarak 500 kişiye ulaşılması hedefleniyor.

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