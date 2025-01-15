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Güvenliği için çantasında biber gazı taşıyan kadın AVM güvenliklerinden gördüğü muameleye tepki gösterdi!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
15.01.2025 10:31
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Kendini güvende hissetmek için çantasında biber gazı taşıyan bir kadın, AVM'nin iki farklı güvenliğinden gördüğü muameleyi anlattı. Gittiği AVM'nin girişinde bekleyen 2 kadın güvenlikten olumlu yaklaşımlar alan genç kız, ilerleyen saatlerde AVM'nin farklı bir girişinden girmek istedi ancak orada bekleyen 2 erkek güvenlik, genç kıza kötü muamelede bulundu.

Güvenliği için çantasında biber gazı taşıyan kadın AVM güvenliklerinden gördüğü muameleye tepki gösterdi!

Kendini güvende hissetmek için çantasında biber gazı taşıyan genç kız, çantasında biber gazı varken AVM'ye girmek istediğinde güvenlik görevlilerinden gördüğü muameleye tepki gösterdi. Yaşadığı olayı 'lara.alpay' kullanıcı adı ile paylaşımlar yaptığı TikTok hesabında paylaşan kızın videosu sosyal medyada çok konuşuldu.

YAŞADIĞI MUAMELEYE TEPKİ GÖSTERDİ

KADIN VE ERKEK GÜVENLİK ARASINDAKİ FARKA DEĞİNDİ

Çantasında biber gazı varken Avm'ye giden kız ilk olarak 2 kadın güvenlikten geçerken durduruldu. Kadın güvenlikler biber gazını aldı ve çıkışta geri alabileceğini söylediler.

Akşam saatlerinde tekrar AVM'ye giden kızı bu kez 2 erkek güvenlik durdurdu ancak işler sabahki gibi ilerlemedi. Erkek güvenlikler genç kıza biber gazı ile AVM'ye giremeyeceğini ve biber gazının kendilerinde de kalamayacağını söyledi.

Erkek güvenliklerden biri, "Böyle bir uygulamamız yok. Gidip çöpe atabilirsiniz" deyince genç kız neye uğradığını şaşırdı.

Yaşadığı olayı TikTok'ta paylaşan kız kadın ve erkek güvenlikler arasındaki farka değindi ve "Nasıl bu kadar duyarsız olabiliyorsunuz? Çok sinirlendim" diyerek isyan etti.

GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada gündem olan videoya gelen bazı yorumlar ise şu şekilde:

  • "Avm'ye biber gazı sokmak yasak değil. Biri yasak derse, 'Nerede yazıyor hani?' deyip sorun bakalım ne diyecekler."
  • "Biber gazı taşımak neden yasak bunu da anlamış değilim. Hayatımı korumak için lazım bu bana. Gidip rastgele sıkacak değiliz herhalde"
  • "Keşke AVM yönetimine şikayet etseydin. Onlar aldı, onlar almadı diye."
  • "Keyfimden taşıyorum deseydin"

  • "AVM'nin içinde mağazalarda bıçak satılıyor ama biber gazı mi tehlike arz ediyor?"

Anahtar Kelimeler:
tiktok AVM biber gazı güvenlik
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