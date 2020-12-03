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Güvenlik açığı ile 26 iPhone'u aynı anda kontrol etti!

03.12.2020 15:27 | Son Güncelleme:
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Güvenlik açığı ile 26 iPhone'u aynı anda kontrol etti!

Geçtiğimiz günlerde Google Project Zero ekibinden bir yazılımcının bulduğu iPhone güvenlik açığı, inanılması güç bir testte gözler önüne serildi. Güvenlik açığını bulan isim, 26 iPhone'u aynı anda kontrol etmeyi başardı. Bunu ise bir video ile gösterdi.

iPhone güvenlik açıkları zaman zaman gündeme gelebiliyor. iOS tarafında bulunan açıklar, Apple tarafından genelde bir sonraki iOS güncellemesi ile kapatılıyor. Böylesi bir güvenlik açığı Google Project Zero ekibinde görev yapan yazılımcı Ian Beer tarafından ortaya çıkartılmıştı. Söz konusu açık, iOS cihazlarının birbirine kolayca bağlanmasını sağlayan Apple Wireless Direct Link (AWDL) protokolüne dayanıyordu. Beer ise bunu birçok yerden paylaşmıştı. Şimdi ise Beer, ortaya çıkarttığı güvenlik açığının nelere sebep olduğunu gösteren bir video paylaştı.

TAM 26 İPHONE'U AYNI ANDA AÇIP KAPATTI

Ian Beer, yüklediği videoda 26 iPhone'u tek bir tuş ile aynı anda açıp kapatabildi. Yani bir nevi telefonların kontrolleri Beer'a geçti. Bunun için yazılımcı, bir Raspberry Pi ve birkaç Wi-Fi adaptörü kullandı. Telefonlar ise açığın ana noktası olan Wi-Fi'ye bağlıydı.

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İPHONE'LAR İÇİN TEHLİKE SÜRÜYOR MU?

Apple söz konusu güvenlik açığını iOS 13.5 güncellemesi ile kapattı. Diğer bir deyiş ile şimdilik iOS 13.5 ve üzerine güncellenen Phone'lar için böyle bir tehlike yok. Ancak açık sayesinde 26 telefonun aynı anda kontrol edilebilmesi oldukça çarpıcı.

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