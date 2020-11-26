iPhone 12 Pro'nun donanım maliyeti şaşırtıyor!

iPhone 12 Pro yurt dışında 999 dolardan tüketicilerle buluşuyor. Apple'ın yeni nesil 6,1 inçlik iPhone 12 Pro'su özellikleriyle dikkat çekerken, fiyatıyla da türlü tartışmaların içerisinde yer alıyor. Zira bu fiyatın yüksek olduğunu iddia edenler mevcut. Bu gibi tartışmaları sona erdirecek bir rapor, Formalhaut Techno Solutions uzmanlarından geldi. Rapora göre uzmanlar, iPhone 12 Pro'yu parçalarına ayırarak, yeni iPhone'un donanım maliyetini hesapladı. Sonuç ise birçok kişiyi şaşırtacak türden.

İPHONE 12 PRO 5G GEÇEN YILIN İPHONE'UNDAN DAHA MALİYETLİ

Uzmanlara göre, iPhone 12 Pro'nun donanım maliyeti geçen yılın iPhone'larına göre yüzde 9,1'lik bir artış yaşadı. Bu artışın arkasında ise görünüşe bakılırsa 5G modem var. Bu yılın iPhone'larına güç veren Qualcomm x55 5G modem, tek başına 90 dolarlık bir maliyete sahip. 5G modemden sonra en pahalı olan iPhone 12 Pro donanımı ise Samsung veya LG'den tedarik edilen yaklaşık 70 dolarlık OLED ekran oluyor. Bunların dışında Apple A14 Bionic işlemcisi 40 dolar, RAM 12,80 dolar, kamera sensörü 7,4 dolar v e 7,9 dolar, depolama alanı ise 19,20 dolar ediyor. Tüm bu bileşenlerin maliyeti toplandığında ise ilginç sonuç gözler önüne seriliyor.