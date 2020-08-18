Güvenlik görevlisi olarak çalıştığı hastaneye tıp öğrencisi olarak döndü

ABD'nin Louisiana eyaletinde bir hastanede eskiden güvenlik görevlisi olarak çalışan Russell Ledet hastaneye tıp öğrencisi olarak döndü. 34 yaşındaki Ledet, Baton Rouge Genel Tıp Merkezi'nde 11 yıl önce güvenlik görevlisiydi ve vardiyasında boş vakit bulunca kimya dersine çalışıyordu. Donanmada eski istihbarat görevlisi olan ve doktora sahibi Ledet şimdi de Tulane Üniversitesi'nde tıp doktoru ve işletme ihtisası eğitimi görüyor. BBC'ye konuşan Ledet, "Hayalim gerçek oldu" dedi. Ledet'in bu başarısına medyada da geniş yer verildi; ama o dikkatleri ilk olarak geçen yıl başka bir olayla çekmişti: Louisiana'da kölelik müzesi olan Whitney Plantasyonu önünde geçen yıl 15 siyah tıp öğrencisinin fotoğrafının çekilmesini organize ettiğinde… O fotoğraf sosyal medyada viral olmuş ve Ledet, siyah ve etnik azınlık mensubu tıp öğrencilerine yardım amacıyla The 15 White Coats (15 Beyaz Palto) adıyla bir şirket kurmuştu. Bu fotoğrafı ABD'de birçok okula göndererek yeni kuşak siyah doktorları teşvik etmeyi de amaçlıyordu.

"Şimdi gidip bir siyah çocuktan doktor tarif etmesini isteseniz size beyaz bir erkekten söz eder. Bunu değiştirmek için gerçeklikle uygun imgeler görmeleri lazım" diyor Ledet. Lake Charles bölgesinde yalnız annesi tarafından büyütülen Ledet'in moleküler onkoloji dalında doktora yapmak veya tıp okumak bir yana üniversiteye gitmek bile aklına gelmezdi. Çocukken kız kardeşiyle birlikte yiyecek bulmak için çöpleri karıştırdığını anlatıyor. "Sadece zenginlerin üniversiteye gittiğini sanırdım" diyor. Liseden sonra "çıkış yolu" olarak Donanmaya kayıt yaptırmış. Başarmanın mümkün olduğunu gösteren insanlarla ilk orada tanıştığını söylüyor. Önce Washington'da, ardından askeri kriptoloji teknisyeni eğitimi gördüğü Pensacola-Florida'da. "Dünyanın sadece benim büyüdüğüm yerden ibaret olmadığını anlamaya başladım" diyor. Pensacola'da evleneceği kadınla tanışmış. Eğitim almasında onun etkili olduğunu, "Çok zekisin ama henüz farkında değilsin" sözleriyle teşvik ettiğini söylüyor. Birçok denizaşırı seferin ardından Ledet, çocuk sahibi olup aile kurmak için donanmadan ayrılmış ve 2009'da Baton Rouge'a taşınmış; tarihsel olarak siyahları kabul eden Southern Üniversitesi ve A&M College'a kaydolmuş.