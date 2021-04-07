Güvenlik kamerasıyla koruduğu evinden iki kamyonet çalıntı eşya çıktı

Denizli'de Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından, son 3 yılda yaşanan faili meçhul hırsızlık olaylarını aydınlatmak için bir süre önce çalışma başlatıldı. JASAT ekibi, Denizli merkez ve ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarına karışan kişileri tespit etmek için 280 ayrı güvenlik kamerası kaydını inceledi. Bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydında çaldığı oyuncak ayıyla birlikte görüntülenen kişinin hırsızlık olaylarına karışan, 52 yaşındaki şüpheli Hilmi K. olduğu belirlendi.

EVİNDEN 2 KAMYONET ÇALINTI EŞYA ÇIKTI

JASAT ekibi, bu sabah Hilmi K.'nın Merkezefendi ilçesi, İlbade Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Kaya, gözaltına alınırken, evde yapılan aramada bodrum ve çatı katındaki çalıntı eşyalar jandarma ekiplerini bile şaşırttı. Evdeki çalıntı olduğu belirlenen oyuncak ayı, güvenlik kamerası, televizyon, çapa makinesi, kürek, kazma, balta, çeşitli ev aletleri, halı, tüp, akü, ocak, soba, çim biçme makinesi, dron, motorlu testere gibi eşyalar ile, buğday ceviz gibi gıda malzemeleri, jandarmalar tarafından tek tek taşınıp 2 ayrı kamyonete, yüklendi.