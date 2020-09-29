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Güvenlik kaynakları: 300 PKK'lı terörist Ermenistan ve Karabağ'a taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 16:05 | Son Güncelleme

Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre 300 PKK/YPG'li terörist otobüslerle Ermenistan ve Karabağ'a taşındı.

Güvenlik kaynakları: 300 PKK'lı terörist Ermenistan ve Karabağ'a taşındı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ermenistan, Azerbaycan'a ait sivil yerleşim yerlerine gerçekleştirdiği saldırılar öncesinde terör örgütü PKK ile temmuz sonunda anlaşma yaptı.

'TERÖRİSTLER ERMENİSTAN VE KARABAĞ'A TAŞINDI'

Anlaşma kapsamında yaklaşık 300 PKK/YPG üyesi terörist, otobüslerle Ermenistan ve Karabağ'a taşındı. Terör örgütü PKK/YPG üyeleri Dağlık Karabağ'da Ermeni milislere eğitim verdi.

Milisler, özellikle sivil halka yönelik saldırılarda kullanıldı.

3 KÖY GERİ ALINDI

Bu arada, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri işgal altındaki topraklarını geri almayı sürdürüyor.

Birçok hakim tepede kontrolü sağlayan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Seyid Ahmetli, Karahanbeyli ve Kend Horadiz köylerini geri aldı.

İMHA EDİLEN ZIRHLI ARAÇ SAYISI 30'A YAKLAŞTI

Son olarak iki tankı daha vuran Azerbaycan ordusunun imha ettiği zırhlı araç sayısı 30'a yaklaştı.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin harekatı başarıyla devam ediyor.

Kaynak: AA


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