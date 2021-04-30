HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Güvercini kurtarmak için seferber oldular! Biri kalp masajı yaptı, diğeri su verdi ama...

Güvercini kurtarmak için seferber oldular! Biri kalp masajı yaptı, diğeri su verdi ama...

30.04.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim Meydanında yaralı bir güvercini kurtarmak için seferber olan vatandaşlar, kameralara yansıdı. Güvercin için adeta seferber olan vatandaşların biri su verirken diğeri kalp masajı yaptı. Ancak güvercin tüm hayata döndürme çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Güvercini kurtarmak için seferber oldular! Biri kalp masajı yaptı, diğeri su verdi ama...

Taksim'de yaralı bir güvercin bir vatandaşa çarparak yere düştü. Vatandaşlar, yaralı güvercini kurtarmak için adeta seferber oldu. Bir vatandaş hareketsiz yatan güvercine su vermeye çalıştı, bir diğer ise güvercini ters çevirip kalp masajı yaptı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Güvercin vatandaşların bütün uğraşlarına rağmen hayatını kaybetti. Güvercinin kendine çarptığını söyleyen vatandaş, “Kuşu alamadım içeri. Bu tarafa bakıyordum bir anda bir baktım sanki biri beni tekmeledi. Meğer ise kuşmuş” şeklinde konuştu.

Kuşa müdahale eden başka bir vatandaşta, “Arkadaş geliyordu o şekil. Vatandaşın dizine çarpınca yere düştü. Bizde üstüne su döktük” şeklinde konuştu.

Screenshot_26

Screenshot_27

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Gece vakti panik! Cama çıkıp yardım istedilerGece vakti panik! Cama çıkıp yardım istediler
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Elektrik ve doğal gaz faturaları için çarpıcı karar!

Elektrik ve doğal gaz faturaları için çarpıcı karar!

Camdaki Kız'da şaşırtan final!

Camdaki Kız'da şaşırtan final!

İki ilde tam kapanma kararı! Marketlerde bazı ürünler satılamayacak

İki ilde tam kapanma kararı! Marketlerde bazı ürünler satılamayacak

Prof. Dr. Derya Unutmaz: Moderna aşısı oldum, artık maske takmıyorum

Prof. Dr. Derya Unutmaz: Moderna aşısı oldum, artık maske takmıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Kılıçdaroğlu'ndan 'Merkez Bankası' açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan 'Merkez Bankası' açıklaması

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

28 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

28 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bakan Koca: Sputnik V aşısı Mayıs'ta geliyor

Bakan Koca: Sputnik V aşısı Mayıs'ta geliyor

MSB'den İncirlik Üssü açıklaması

MSB'den İncirlik Üssü açıklaması

Şoke eden sözler! "Görüntülü aradım, belden aşağısı çıplaktı"

Şoke eden sözler! "Görüntülü aradım, belden aşağısı çıplaktı"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.