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  4. Güvercinlerini beslemek isterken çatıdan düşerek ölen genç toprağa verildi

Güvercinlerini beslemek isterken çatıdan düşerek ölen genç toprağa verildi

15.03.2021 17:05 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde güvercinleri beslemek için çıktığı 4 katlı evin çatı katından düşerek yaşamını yitiren 19 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı.Olay, dün Körfez ilçesi Yalı Mahallesi Koşu Sokak’ta meydana geldi.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde güvercinleri beslemek için çıktığı 4 katlı evin çatı katından düşerek yaşamını yitiren 19 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, dün Körfez ilçesi Yalı Mahallesi Koşu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üç ay önce taşındıkları 4 katlı binanın çatı katında güvercin beslemeye başlayan 19 yaşındaki Ercan Dinçer, güvercinlere yem vermek için çatıya çıktı. Çıktığı çatıda dengesini kaybeden Dinçer, odunluğun üzerine düştü. Düşmenin şiddetiyle kırılan odunluğun çatısından yere düşen gencin yaralandığını görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Dinçer’in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptıkları inceleme sonrasında Dincer’in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.
Dinçer’in cenazesi morgdaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Körfez İlimtepe Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından, Dinçer’in cenazesi göz yaşları arasında İlimtepe Mezarlığında toprağa verildi.

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