Güzel ve havalı Instagram isimleri

Instagram, dünya üzerinde pek çok kullanıcıya sahip olan uçsuz bucaksız bir sosyal medya platformu. Haliyle, platformda bulunan pek çok kullanıcı hesabının öne çıkması için devamlı olarak çaba sarf ediyor. Eğer siz de hesabınızı bu sosyal medya denizindeki diğer kullanıcıların hesaplarından farklı kılmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Çünkü sorununuzun çok basit bir çözümü var. Tek yapmanız gereken, yazının geri kalanında bulabileceğiniz Instagram kullanıcı isimleri arasından size ve hesabınıza en uygun olanı seçmek. Neden mi? Çünkü Instagram kullanıcı isminiz, diğer kullanıcıların hesabınıza ilişkin izlenim edineceği ilk şeydir. Yani en güzel Instagram isimleri arasından bir seçim yapmak kurtarıcınız olacaktır. Bu yüzden, size ilham verebilecek bazı havalı Instagram isimleri seçtik. İNGİLİZCE INSTAGRAM İSİMLERİ 1) İngilizce Yemek Hesabı İsimleri l Aprons and Dishes (Önlükler ve Yemekler)

l Cooking Journal (Yemek Günlüğü)

l Cuisine Culture (Mutfak Kültürü)

l Fresh & Elegant (Taze ve Zarif)

l Head Over Meals (Yemek Aşkı)

l Jumbo Taste (Kocaman Tat)

l Meal Factory (Yemek Fabrikası)

l My Food Cravings (Canımın Çektiği Yemekler)

l The Grill Hub (Izgara Merkezi)

l The Food Guru (Yemek Uzmanı)

l Yolk and Toast (Yumurta Sarısı ve Kızarmış Ekmek)

2) İngilizce Moda Hesabı İsimleri l Chanelista (Chanel Tutkunu)

l Chic Pursuit (Şıklığın Peşinde)

l Designer Flare (Tasarımcı Parıltısı)

l Fashionology (Moda Bilimi)

l Life As An Owl (Baykuş Bakışı Hayat)

l Red Carpet Looks (Kırmızı Halı Kıyafetleri)

l Slip Into Style (Tarz Ol)

l Style Mermaid (Tarz Denizkızı)

l The Budget Fashionista (Tutumlu Modacı)

l Things She Loves (Bir Kızın Sevdiği Şeyler) 3) İngilizce Kitap Hesabı İsimleri l Famished Reads (Acıkan Kitaplar)

l Flowing Reads (Akışkan Kitaplar)

l Graceful Reader (Zarif Okur)

l Ink and Imagination (Mürekkep ve Hayal Gücü)

l Ink on Pages (Sayfalardaki Mürekkep)

l My Reading Picks (Kitap Seçimlerim)

l Overbooked (Kitaplarla Fazla Meşgul)

l Paper Fury (Kağıt Bekçisi)

l Reading Olympian (Okuyan Olimposlu)

l Stacked Shelves (Dolu Raflar)

l The Hogwarts Scholar (Hogwarts Akademisyeni)

l The Reading Corner For All (Herkesin Okuma Köşesi)

l This Is My Reading Zone (Burası Benim Okuma Alanım)

l Turning The Pages (Sayfaları Çevirirken)

l Traveling Through Pages (Sayfalar Aracılığıyla Gezmek)

KADINLAR İÇİN KULLANICI İSİMLERİ 1) Kadınlar İçin İngilizce Kullanıcı İsimleri l Cranes in the Sky (Gökteki Turnalar)

l Girl Online (Online Kız)

l Infinite Soul (Uçsuz Bucaksız Ruh)

l Lady Gardener (Bahçivan Leydi)

l Little Miss Mischief (Küçük Bayan Kargaşa)

l Pearl Power (İnci Gücü)

l Pearl and Periwinkle (İnci ve Menekşe)

l Pearly Princess (İncili Prenses)

l Pearly Tales (İncili Masallar)

l River Vixen (Nehir Perisi)

l Rivers of Veils (Duvaktan Göller)

l She Shines (Parıldayan Kız)

l The Rose Lady (Gülcü Hanım) 2) Kadınlar İçin Türkçe Kullanıcı İsimleri l Bayan Gurme

l Bir Kedi Annesi

l Bir Kızın Günlüğü

l Bitter Çikolata

l Çıtı Pıtı Fitness

l Çiçek Saçlı Kız

l Feminist Fıstık

l Mutfağın Leydisi

l Okuyan Hanım

l Öğretmenin Günlüğü

l Pembe Rüyalar

l Rengarenk Düşler

l Sevimli Bayan ERKEKLER İÇİN KULLANCI İSİMLERİ 1) Erkekler İçin İngilizce Kullanıcı İsimleri l A Guy's Bookshelf (Bir Erkeğin Kitaplığı)

l Actually Hercules (Aslında Herkül)

l Boy on the Bass Guitar (Bas Gitarcı Çocuk)

l Boy Lost in The Wilderenss (Vahşi Doğada Kaybolan Çocuk)

l Drummer Dude (Davulcu Çocuk)

l Emperor's Newest Groove (İmparatorun En Yeni Uğraşı)

l Mister Muscular (Bay Kaslı)

l Mister Mad Scientist (Bay Deli Bilim Adamı)

l Punk's Sole Heir (Punk Müziğin Tek Varisi)

l Mister Rock God (Bay Rock Müzik Tanrısı)

l Skater Boy (Kaykaycı Çocuk)

l Southside Serpent (Doğu Yakası Yılanı)

l The Guitar Dude (Gitarcı Çocuk)

l The Gamer Guy (Oyuncu Çocuk)

l The Rifle Guy (Tüfekçi Çocuk)

2) Erkekler İçin Türkçe Kullanıcı İsimleri l Adam Gibi

l Adam Olacak Kitaplık

l Ares'in Oğlu

l Aşçılar Kralı

l Bay Bilge

l Bir Erkeğin Dolabı

l Erkek Modası

l Hades'in Oğlu

l Halterci Çocuk

l Modacı Çocuk

l Mutfağın Efendisi

l Okuyan Bir Adam

l Poseidon'un Oğlu

l Yemeklerin Lordu

l Zeus'un Oğlu INSTAGRAM GRUP İSİMLERİ 1) İngilizce Grup İsimleri l Beyonce's Angels (Beyonce'nin Melekleri)

l Choir Chicks (Korocu Kızlar)

l Familiar Faces (Tanıdık Yüzler)

l Fam Time (Aile Zamanı)

l Girl Gang (Kız Tayfası)

l Girl Generation (Kızlar Kuşağı)

l Gossip Boys (Dedikoducu Erkekler)

l Gossip Girls (Dedikoducu Kızlar)

l Musical Enthusiasts (Müzikal Meraklıları)

l Savage Girls (Vahşi Kızlar)

l Sporty Chicks (Sporcu Kızlar)

l Spice Girls

l Spinsters of the Internet Age (İnternet Çağının Evde Kalmışları)

l The Coven (Cadı Meclisi)

l The Jumanji Crew (Ekibi)

l The Single Ladies (Bekar Hanımlar)

l The Sisterhood of The Traveling Pants (Gezgin Pantolon Kardeşliği)

l The United States of Uni (Üniversite Birleşik Devletleri) 2) Türkçe Grup İsimleri

l Aile Meclisi

l Altın Kızlar

l Altın Çocuklar

l Charlie'nin Melekleri

l Çekirdek Aile

l Çılgın Kuzular

l Daltonlar

l Dört Kafadar

l Dumbledore'un Ordusu

l Düş Sokağı Sakinleri

l Ev Ahalisi

l Evin En Delileri

l Fantastik Dörtlü

l Filenin Kraliçeleri

l Gececi Tayfa

l Gerçek Biskolata Erkekleri

l Grubumuz Tehlike

l İnanılmaz Aile

l Kızlar Firarda

l Kızlar Meclisi

l Ninja Kaplumbağalar

l Potanın Prensesleri

l Sınıfın İncileri

l Tenisin Tanrıları

l Üç Silahşörler INSTAGRAM'DA KULLANICI ADI SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Unutmayın ki kullanıcı ismi seçmek, Instagram üzerinden çıktığınız uzun soluklu bir yolculuğun sadece ilk adımıdır. Kullanıcı isminizi seçtikten sonra mutlaka bir tema oluşturmalı ve ona sadık kalmalısınız. Ayrıca, sürekli benzer hesaplarla etkileşim kurarak kendi hesabınızın erişimini de arttırmanız gerekir. Aksi taktirde havalı Instagram isimleri içinden bir tane seçmiş olmak size hiçbir fayda sağlamaz. Instagram çok boyutlu bir platformdur ve sürekli ilgi gerektirir. Bu yüzden, isim seçmeye ne kadar önem verirseniz, beraberinde getirdiği tüm diğer faktörlere de bir o kadar önem vermeniz gerekir.