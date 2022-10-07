Güzelliği ile dikkat çeken Serenay Sarıkaya'nın doğal malzemelerle yaptığı güzellik sırları

30 yaşındaki Serenay Sarıkaya sağlıklı ve düzgün beslenmesi, düzenli spor yapması nedeniyle hâlâ mesleğe ilk başladığındaki halleri gibi gözüküyor. Ünlülerin ciltlerine, saçlarına hangi bakımları uyguladıkları en merak edilen konular arasında bulunuyor. Serenay Sarıkaya'nın güzellik sırları da sıklıkla aratılıyor. Özellikle hayranları bu bakım yöntemlerini uyguluyor.

ÖZEL SAÇ BAKIM MASKESİ YAPIYOR

Serenay Sarıkaya sağlıklı ve parlak görünen saçlarına zeytinyağı, acı badem ve yumurtadan oluşan kürü düzenli olarak haftada bir kez uyguluyormuş. 2 kaşık acı badem yağı, 1 kaşık zeytinyağı ve 2 yumurtadan oluşan bu maske saçta 1 saat bekletiliyor ve sonra saç ılık su ile durulanıyor. Bu maske saçları oldukça besleyerek parlatıyor.

CİLDİNİ NEMLENDİRMEYİ ATLAMIYOR

Günlük düzenli olarak nemlendirici krem sürüyormuş cildine güzel oyuncu. Asla ihmal etmiyormuş!

GÜNEŞ KORUYUCU SÜRMEDEN ASLA!

Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için mutlaka güneş koruyucu kullanıyormuş. Hatta kremlerini sürmeden dışarıya adım atmıyormuş!

DÜZENLİ OLARAK CİLT BAKIMI YAPTIRIYOR

Serenay Sarıkaya, cildin temizliği ve güzelliği için her ay düzenli olarak profesyonel cilt bakımı yaptırıyormuş.

CİLT BAKIMINDA PEELİNG VE TONİK ADIMLARINI ATLAMIYOR

Annesinin ona çok küçük yaşta kazandırdığı alışkanlık sayesinde 15 yaşından beri tonikle, peeling’le cildini temizliyormuş.

CİLDİNİ DERİNLEMESİNE TEMİZLİYOR

Özel davetler ve dizi çekimleri dışında çok fazla makyaj yapmadığını söyleyen Serenay Sarıkaya, yatmadan önce cildini mutlaka derinlemesine temizliyormuş.

