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Güzellik kraliçesi doktorluğa döndü

DÜNYA HABERLERİ  | 08.04.2020 10:11 | Son Güncelleme

Dünya koronavirüs salgını ile mücadelesini sürdürürken, İngiltere'de asıl mesleği doktorluk olan güzellik kraliçesi Bhasha Mukherjee, hastanedeki görevine döndü.

Güzellik kraliçesi doktorluğa döndü

İngiltere’de 2019 yılında güzellik kraliçesi seçilen Bhasha Mukherjee, corona virüs krizi nedeniyle doktorluk mesleğine geri döndüğünü açıkladı.

Yardım faaliyetleri için Hindistan, Pakistan ve Afrika ülkelerine gittiğini söyleyen 24 yaşındaki Hint asıllı Mukherjee, ülkesinde krizin büyümesi nedeniyle sorumluluk hissettiğini belirtti.

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Mukherhee, hastanedeki arkadaşlarının karşılaştığı zorlukların kendisini etkilediğini ifade etti ve işe tekrar dönmek istediğini bildirmek için hastanenin yönetim ekibiyle temasa geçti.

24 yaşındaki model "Eve geri dönmek ve doğrudan gelip işe gitmek istedim. Miss İngiltere olmak ve ihtiyaç anında İngiltere'ye yardım etmek için daha iyi bir zaman olamazdı" diyerek açıkladı.

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Bu açıklamaların ardından Mukherjee, Hindistan'dan Frankfurt'a, ardından Londra'ya bir uçuş bularak İngiltere'ye döndü.

Doktor olarak işe dönene kadar kendini tecrit eden Mukherjee, solunum alanında uzmanlaştığını ancak kriz dönemi nedeniyle istenilen her alanda görev yapacağını belirtiyor.

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