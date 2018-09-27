Güzellik merkezine para ödemek zorunda kalmayacaksınız! İşte evde kaş almanın pratik yolu

Bunun için Threading (iplik geçirme) tekniğini kullanabilirsiniz. Kaşlarınızı daha önce iple aldırmadıysanız, ancak ağda acısına aşinaysanız bu ağrı size yabancı gelmeyecektir.

Birden fazla kılı tek seferde hızlı bir şekilde çekebilmek için iplik yöntemini kullanabilirsiniz. Gözleriniz sulanacak ve cildiniz biraz hassassa kızarıklık yaşayacaksınız ama ağdanın yapış yapış ya da cımbızın uzun süre acı veren hissinden kurtulacaksınız.

EVDE NASIL YAPABİLİRİZ?

İhtiyacınız olan şeyler kaş makası, kaş fırçası ve pamuk ipliği. Önce kaşlarınızı tarayın ve uzun gelen kılları kaş makasıyla kesin. İpliği alın ve iki ucu sıkıca düğümleyin. Kum saatini andıracak gibi dört beş kere bükün. İpliğin ortada büküldüğü alanı istenmeyen kılların bulunduğu bölgeler üzerinde zıt yönde hareket ettirin. İpliği, tüyleri istenen tüy alma alanı üzerinde düz bir çizgide olacak şekilde kontrol edin. İstenmeyen tüm tüyler alınana kadar işlemi tekrarlayın. Bittiğinde, Aloe Vera ya da buz kompresi yapabilirsiniz.

İşte size yardımcı olabileceğini düşündüğümüz video.