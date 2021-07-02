Güzellik merkezine para saçmayın! 5 basit yöntemle koltuk altı kararmasından kurtulacaksınız

Koltuk altı kararmaları çoğu insanda görülen ve çoğunlukla herhangi bir hastalığın belirtisi olmayan bir durum. Ağda, ter, havasızlık gibi durumlarda ortaya çıkabilen koltuk altı kararmalarının birçok doğal çözümü var!

1. KARBONAT YÖNTEMİ

Karbonatın pek çok cilt problemine faydası var. Koltuk altı kararmalarında da etkili olan karbonatın formülü ise çok basit. Bir miktar su ve karbonatı macun kıvamını alacak kadar karıştırın. Kararma olan bölgelere eşit bir şekilde yayın ve 15 dakika sonra yıkayın. Hazırladığınız karışımı koltuk altınıza haftada 2-3 defa uyguladığınızda değişimi fark edeceksiniz.

2. DİLİMLENMİŞ PATATES YÖNTEMİ

Koltuk altı kararmalarının çözümü mutfağınızda! Bir patatesi dilimleyin ve kararmış bölgenize 10 dakika kadar masaj yapın. Bu işlemi her gün tekrarladığınızda kararmış bölgenizin zamanla açıldığını göreceksiniz.

3. SÜT KÜRÜ

Sütün içinde bulunan yağ asitleri ve mineraller cildi aydınlatmaya yardımcı olur. Bir çay kaşığı lor, bir yemek kaşığı un ve iki yemek kaşığı sütü hamur hâline getirin. Kararmış koltuk altınıza uyguladıktan sonra 15 dakika bekleyin ve soğuk suyla durulayın. Bu karışım ciltte peeling etkisi yaratarak ölü derilerden arındıracaktır. Daha iyi sonuçlar için tam yağlı süt deneyebilirsiniz.

4. LİMON YÖNTEMİ

Limonun cildi beyazlattığını pek çoğumuz biliyoruz. Eğer cildinizin limona karşı ciddi bir alerjisi yoksa duştan yarım saat önce koltuk altınıza limon sürüp bekletebilirsiniz. Bu yöntemi her duştan önce uygulayarak kararmalarınızdan kurtulacaksınız!

5. PORTAKAL KABUĞU YÖNTEMİ

Portakalı soyduktan sonra kabuklarını atmayın ve kuruması için güneşin altında bekletin. Portakal kabuklarınız kuruduktan sonra onları öğüterek toz haline getirin. Macun kıvamına gelmesi için biraz süt ve gül suyu ilave edin. Ortaya çıkan karışımı koltuk altlarınıza sürüp yaklaşık 15 dakika bekletin. Ilık veya soğuk suyla durulayın. Haftada birkaç defa uygulayacağınız bu karışımla korkulu kabusunuz olan kararmalardan kurtulabilirsiniz.

