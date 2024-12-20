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Güzellik uğruna kör oldu! Duruşmadan çıkan avukat herkesi uyardı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
20.12.2024 15:58
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Estetik operasyon skandallarına bir yenisi daha eklendi. Güzelleşmek uğruna alnına dolgu yaptıran bir vatandaş görme yetisini tamamen kaybetti. Mağdurun avukatı duruşmadan çıktıktan sonra sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu. Avukatın o paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Güzellik uğruna kör oldu! Duruşmadan çıkan avukat herkesi uyardı

Gelin Evi programı ile ünlenen fenomen Neşe Özkan İstanbul'da özel bir hastanede olduğu karın gerdirme ve göğüs küçültme ameliyatının ardından vefat etmişti. Sık sık duyduğumuz estetik operasyon facialarından biri de güzelleşmek isteyen kadının kör olmasıyla ortaya çıktı.

GÜZELLEŞMEK İSTERKEN GÖZLERİNİ KAYBETTİ

Alnına dolgu yaptıran kadın görme yetisini kaybettikten sonra soluğu mahkemede aldı. Mağdurun duruşmadan çıkan avukatı Selahattin Par, sosyal medyada vatandaşları uyardı.

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"Az önce bir duruşmadan çıktım" diyen avukat, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Güzellik uğruna anlına dolgu yaptıran bir müvekkilimiz maalesef kör oldu. Sizleri uyarıyorum değerli vatandaşlar! Saf güzellik için yüzünüze, gözünüze dolgu yaptırmayın. yaptıracaksanız da bildiğiniz, emin olduğunuz ve güvendiğiniz yerlere yaptırın."

İşte sosyal medyada gündem olan o paylaşım:

Anahtar Kelimeler:
Avukat dolgu estetik güzellik kör
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