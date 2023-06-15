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Güzellik uzmanı olgun kadınların pürüzsüz ve genç gözüken cilt için yapmaları gereken bakımı paylaştı

15.06.2023 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Herkes pürüzsüz ve sıkı görünen cildin hayalini kuruyor. Bu cilde sahip olmak için yaşam alışkanlıklarına ve cilt bakımına dikkat etmek gerekiyor. Güzellik uzmanı özellikle olgun kadınların cilt bakımında uygulaması gereken doğru cilt bakımı yöntemini paylaştı.

Güzellik uzmanı olgun kadınların pürüzsüz ve genç gözüken cilt için yapmaları gereken bakımı paylaştı

Yaşlanma, önlenmesi mümkün olmayan doğal bir süreç olsa da doğru tedavilerle ciltteki gözle görülür belirtiler tersine çevrilebilir. 58 yaşındaki güzellik uzmanı Gigi, olgun ciltlerin uygulaması gerektiğini belirttiği güzellik tüyosunu paylaştı. Kırışıklıklar ve ince çizgiler ciltte yaşlanmanın en belirgin belirtileridir ve makyajla gizlenmesi zor olan kırışıklıklardır.

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Cildin dokusunu değiştirmek ancak cilt bakımı tedavileri ile mümkündür, ancak fark yaratmak için bir servete mal olmak zorunda değildir. Güzellik uzmanı Gigi'ye göre, sadece cildi eksfoliye ederek anında sonuç almak mümkündür. Yaşlanma karşıtı tavsiyelerini TikTok hesabında paylaşan 58 yaşındaki Gigi "daha pürüzsüz" bir cilt için yapabilecekleri bakımı açıkladı.

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Gigi, "Bir numara. Yüzünü tıraş et... sadece yap!" dedi. Daha yaygın olarak dermaplaning olarak bilinen yüzdeki hassas cildi tıraş etmek, yalnızca özel olarak tasarlanmış ve çok sert olmayan tıraş bıçaklarıyla yapılmalıdır. Bunlar genellikle düz, sadece bir tarafında bıçak bulunan çubuk benzeri tıraş bıçaklarıdır. Dermaplaning araçları olarak adlandırılır. Devam etmeden önce bir uzmanla konuşmak da önemlidir.

CİLTTEKİ ÖLÜ DERİYİ ALIYOR

Bir uzmana göre, işlemin "pek çok faydası" var ve bunlar büyük ölçüde tüylerin alınmasından ziyade cildin pul pul dökülmesinden geliyor. Spa uzmanı, yüz tıraşının yaşlanma karşıtı sonuçlarının kollajen uyarımı ve daha derin ürün penetrasyonu olduğunu açıkladı. Bu, retinol gibi yaşlanma karşıtı formüller cilde uygulandığında, geliştirilmiş cilt emilimi nedeniyle sonuçların daha iyi olabileceği anlamına gelir.

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KIRIŞIKLIK OLUŞMASINI ENGELLEYEBİLİR

Estetik Cerrahi Enstitüsündeki profesyoneller tıraş olmanın mevcut ve gelecekteki kırışıklıkları da hedef alabileceğini iddia etti. "Dermaplaning, zamanı geri döndürmeye yardımcı olan terapilerden biridir. Derin peeling, vücudun doğal kolajen ve elastin üretimini uyarmaya yardımcı olur.

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Hakkında çok şey duyduğumuz bu çok önemli bileşen, protein için bir yapı taşı görevi görür. Vücutta bulunur ve bir yaralanma durumunda, iyileşmeyi hızlandırmak ve taze bir cilt oluşturmak için bölgeyi doldurur." dedi. Bu, retinol gibi yaşlanma karşıtı formüller cilde uygulandığında, geliştirilmiş cilt emilimi nedeniyle sonuçların daha iyi olabileceği anlamına gelir.

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Güzellik hilesini deneyen birçok kişi Gigi'nin tavsiyesine katıldı. Bir TikTok kullanıcısı şunları yazdı: "Bence tavsiyen harika, cildin de öyle!! 35 yaşında görünüyorsun!" Bir başkası da ekledi: "Yüzümü haftada bir tıraş ediyorum ve cildim ipeksi! Makyaj da cildime mükemmel oturuyor."


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