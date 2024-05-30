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    4. Güzellik yastığı nedir, güzellik yastığı ne işe yarar? Güzellik yastığı nasıl kullanılır?

    Güzellik yastığı nedir, güzellik yastığı ne işe yarar? Güzellik yastığı nasıl kullanılır?

    Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
    28.05.2024 21:36
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    Neredeyse herkes sabah uyandığında yüzündeki kırışıklıkları fark etmiştir. Bu kırışıklıklar gün içerisinde geçse bile yaş aldıkça ve cilt elastikiyetini kaybettikçe kalıcı hâle gelirler. Son dönemde ise yüzdeki çizgi ve kırışıkları engellediğine inanılan ve araştırılan ‘güzellik yastığı’ ise oldukça popüler hâle gelmiştir. Peki, güzellik yastığı nedir?

    Uyku, sağlık için olduğu kadar güzellik için de son derece önemlidir. Yeterli ve düzenli uyku almadığınızda ciltte ciddi kırışıklıklar oluşabilir. Uzmanlara göre, gençlerde uyku kırışıklıkları genellikle geçici olup zamanla kaybolmaktadır. Ancak yaşlandıkça ve cilt doğal elastikiyetini kaybettikçe, uyku kırışıklıkları yüzde yerleşmeye başlar. Bu noktada ise kırışıklık önleyici ortopedik güzellik yastığı devreye girer.

    Güzellik yastığı nedir?

    Güzellik yastığı, diğer yastıklardan farklı olarak yüzün şeklini alan bir yapıya sahip yastıklardır. Orta bölümü içe doğru kıvrılan ve kenarlarında kalın duvarlar bulunan bu yastığın, yüzü havada tutarak cildin kırışmasını önlediği söylenmektedir. Bu noktada güzellik yastığı ne işe yarar sorusu akıllara gelir. Güzellik yastığında iddiaya göre başınızı yan çevirerek uyuduğunuzda cilt sıkışmaz ve yüz buruşmaz.

    Ayrıca, güzellik yastığının yaşlanmaya neden olan cilt hücre hasarlarını önlediği ve onardığı söylenmektedir. Bu inanışa göre gece boyunca cildin kırışmasını önlerken cilt bakımı da yapılır. Güzellik yastığında hem yan beşiklerin hem de boyun destek rampasının bulunmasının, güzellik yastığı kullananlar tarafından her pozisyonda daha rahat bir uykuya yardımcı olduğu söylenir.

    Güzellik yastığı nasıl kullanılır?

    Anti aging yastık kullanımında dikkat edilmesi gereken birtakım unsurlar vardır. Hangi pozisyonda yatmak isteniyorsa kenarlardaki çukurluğa baş yerleştirilir veya sırt üstü yatıldığında başın ortadaki çukura yerleştirilmesi gerekir. Bununla birlikte anti aging yastık kullananların şunlara dikkat etmesi önerilir:

    • Doğal ipek veya saten kumaş ile üretilen yastık kılıfları tercih edilmelidir.
    • Yastık kılıfları en az haftada 1 kez değiştirilmelidir.
    • Yatmadan önce cildin makyajdan ve kirden arındırılması gerekir.
    • Diğer önlemler kapsamında cildi nemli tutmak için bol su içilmelidir.
    • Cildin ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri içeren besinler tüketilmelidir.
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    Anahtar Kelimeler:
    yastık güzellik
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