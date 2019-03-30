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Gwent şimdi de akıllı telefonlara geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.03.2019 07:59 | Son Güncelleme

The Witcher 3 içerisinde yer alan kart oyunu Gwent, PC, PS4 ve Xbox One’ın ardından şimdi de mobil cihazlar için geliyor. İşte konu hakkındaki detaylar.

Gwent şimdi de akıllı telefonlara geliyor

CD Projekt Red tarafından geliştirilen ve 2015’te raflardaki yerini alan The Witcher 3 pek çok açıdan muazzam bir oyundu. Çoğu oyun severe göre şimdiye kadar yapılmış en iyi RPG oyunu olan The Witcher 3 Wild Hunt içerisinde pek çok unsur barındırıyordu. Bu unsurlardan birisi de Gwent isimli kart oyunuydu.

Yapımcılar The Witcher 3 için tamamen yeni bir kart oyunu yapmış ve bunu da oyuna adapte etmişlerdi. Oyun içerisinde karşılaştığımız kişilerle Gwent oynayarak destemizi genişletmeye, eşsiz kartlar kazanmaya çalışıyorduk.

Bu kart oyununun oyun severler tarafından hayli ilgi görmesi yapımcıları harekete geçirdi. Böylece oynaması ücretsiz olan kart oyunu PC, PS4 ve Xbox One için kullanıma sunuldu.

Oyunun PC ve konsollarda da ilgi görmesi mobil platformların önünü açtı. CD Projekt RED ekibinden yapılan açıklamada GWENT: The Witcher Card Game’in önümüzdeki dönemde iOS ve Android için de yayınlanacağı belirtildi.

Oyunun ilk durağı ise iOS olacak. Henüz kesin çıkış tarihi belirtilmemiş olsa da yapımcı ekip bu yılın sonuna kadar oyunu iOS platformuna getirmeyi planlıyor.

Android platformu ise şimdilik ikinci planda yer alıyor. Oyun iOS’e geldikten belli bir süre sonra Android’e de gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
The Witcher Gwent oyun

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