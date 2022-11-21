Gwyneth Paltrow'un mide bulandıran cilt bakım sırrı: Yüze sperm sürmek gerçekten faydalı mı?

Güzellik uzmanı olan bir kadın spermin maske olarak kullanılması durumunda pürüzsüz bir cilt sağlayabileceğini ve cilde fayda sağlayan bir antioksidan olan spermin lekeleri, sivilceleri ve kırışıklıkları azaltabileceğini yazdı. 50 yaşındaki Gwyneth Paltrow'un da sağlıklı ve parlak cildi için sperm kullandığı öğrenildi. Spermler birçok kadın tarafından kırışıklıkları ve sivilceleri geçirmek için kullanılıyor.
Güzellik uzmanı cinsel ilişki ve spermin faydası için, "Cinsel ilişki stres hormonuna yardımcı olduğu gibi hormonların dengelenmesine ve kollajen üretiminin artmasına da yardımcı olur. Ama sperm maskesi ile bir adım daha ileri gidebilirsiniz. Evet, doğru duydunuz!" dedi.
Bir partnerin sperminin maske olarak kullanılırsa pürüzsüz bir cilt sağlayabileceğini, lekeleri, sivilceleri ve kırışıklıkları azaltabileceğini belirtti. Spermin, cilde fayda sağlayan bir antioksidan olarak görülüyor. Semenin protein içeriğinin de cilt için yararlı olduğuna inanılmaktadır. Ama bilim bunu destekliyor mu? Görünüşe göre deriye meni koyma fikrini destekleyecek çok fazla bilimsel kanıt yok.
Evet, yüzdeki meni fikri birçok insanı iğrendirebilir. Ancak çekim yapmayı kabul edenler, ciltte doğal bir parlaklık ve yaşlanma belirtilerinin hafifletilmesi gibi yüzün birçok faydasını bildirdi. Aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir:
Semen, boşalma sırasında salınan sarımsı, beyazımsı yapışkan bir sıvıdır, boşalma başına 2-5 ml olup, testler, prostat ve veziküller gibi çeşitli bezlerden gelen sıvıların karışımıdır. Bileşenleri şunları içerir:
Meni, cildi serin ve nemli tutan multivitaminler ve proteinlerle yüklüdür. Kızarıklığı ve tahrişi azaltır. Ama yan etkileri de olabilir.
Semen yüzünün cilt üzerinde birkaç olumsuz etkisi olabilir. Bunlar şunları içerir: