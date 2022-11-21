Gwyneth Paltrow'un mide bulandıran cilt bakım sırrı: Yüze sperm sürmek gerçekten faydalı mı?

Güzellik uzmanı olan bir kadın spermin maske olarak kullanılması durumunda pürüzsüz bir cilt sağlayabileceğini ve cilde fayda sağlayan bir antioksidan olan spermin lekeleri, sivilceleri ve kırışıklıkları azaltabileceğini yazdı. 50 yaşındaki Gwyneth Paltrow'un da sağlıklı ve parlak cildi için sperm kullandığı öğrenildi. Spermler birçok kadın tarafından kırışıklıkları ve sivilceleri geçirmek için kullanılıyor.

KOLAJENİ ARTIRIYOR

Güzellik uzmanı cinsel ilişki ve spermin faydası için, "Cinsel ilişki stres hormonuna yardımcı olduğu gibi hormonların dengelenmesine ve kollajen üretiminin artmasına da yardımcı olur. Ama sperm maskesi ile bir adım daha ileri gidebilirsiniz. Evet, doğru duydunuz!" dedi.

PÜRÜZSÜZ BİR CİLT SAĞLAYABİLİR

Bir partnerin sperminin maske olarak kullanılırsa pürüzsüz bir cilt sağlayabileceğini, lekeleri, sivilceleri ve kırışıklıkları azaltabileceğini belirtti. Spermin, cilde fayda sağlayan bir antioksidan olarak görülüyor. Semenin protein içeriğinin de cilt için yararlı olduğuna inanılmaktadır. Ama bilim bunu destekliyor mu? Görünüşe göre deriye meni koyma fikrini destekleyecek çok fazla bilimsel kanıt yok.

SPERM İLE YÜZ BAKIMI NASIL YAPILIR?

Evet, yüzdeki meni fikri birçok insanı iğrendirebilir. Ancak çekim yapmayı kabul edenler, ciltte doğal bir parlaklık ve yaşlanma belirtilerinin hafifletilmesi gibi yüzün birçok faydasını bildirdi. Aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir:

Cilde sperm sürmek taze meni sürülmesini içeren 30 dakikalık bir işlemdir.

Cilt tarafından emilmesi için 20 dakika bekletilir.

Yüz soğuk suyla silerek yıkanır

SPERMİN BİLEŞENLERİ NELERDİR?

Semen, boşalma sırasında salınan sarımsı, beyazımsı yapışkan bir sıvıdır, boşalma başına 2-5 ml olup, testler, prostat ve veziküller gibi çeşitli bezlerden gelen sıvıların karışımıdır. Bileşenleri şunları içerir:

Üre

Fruktoz

Laktik asit

Spermin enzimi

Testosteron

Meni, cildi serin ve nemli tutan multivitaminler ve proteinlerle yüklüdür. Kızarıklığı ve tahrişi azaltır. Ama yan etkileri de olabilir.

SPERM SÜRMENİN YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Semen yüzünün cilt üzerinde birkaç olumsuz etkisi olabilir. Bunlar şunları içerir: