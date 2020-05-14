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Haber spikerinin zor anları! Canlı yayında depreme yakalanınca...

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2020 15:39 | Son Güncelleme

Isparta'da 2.7 büyüklüğündeki depreme canlı yayında haber sunarken yakalanan spiker, zor anlar yaşadı. Yerel televizyon stüdyosundan canlı olarak gerçekleştirilen yayın esnasında depremi hisseden Mustafa Korkmaz'ın yaşadığı korku ekranlara böyle yansıdı...

Isparta'da dün akşam saatlerinde merkez üssü Isparta olan 2.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 4.7 kilometre derinlikte, saat 19.26'da kayıtlara geçen deprem sırasında kentin yerel televizyonu Kanal 32'de canlı yayında haberleri sunan spiker Mustafa Korkmaz korkulu anlar yaşadı. Haber okumayı bir anda kesen ve yerinden kalkan spiker Korkmaz'ın besmele çektiği duyuldu. Spiker Mustafa Korkmaz'ın deprem anında yaşadıkları kamera tarafından anbean kaydedildi.

'NEREDEYSE HATİM İNDİRECEKTİM'

Olaydan sonra DHA muhabirine konuşan Mustafa Korkmaz, "Ne yalan söyleyeyim bayağı korktum. Biraz daha sürse neredeyse hatim indirecektim. Yayında depreme yakalanmak böyle bir şeymiş. Kazasız belasız atlattık buna şükrediyorum. 2020 yılı felaketler yılı olarak tarihe geçecek" dedi. (DHA)

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