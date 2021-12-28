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Haberi alınca hazırlık yaptılar ama... Eylem için toplanan vatandaşlara "heyet" sürprizi

28.12.2021 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlginç olay Manisa'da yaşandı. JES açılması planlanan bölgede mahkeme tarafından görevlendirilen bilirkişi heyetinin keşif yapacağını duyan mahalle sakinleri eylem yapmak için hazırlandı. Ancak heyet bölgeye uğramadı. Bunun üzerine vatandaşlar eylem yapamadan dağıldı.

Haberi alınca hazırlık yaptılar ama... Eylem için toplanan vatandaşlara "heyet" sürprizi

Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Tepeköy, Türkmenköy, Işıklar, Ilgınköy, Baklacı, Akkeçili ve Selce mahalleleri bölgelerinde açılması planlanan jeotermal kuyular ve Tepeköy Jeotermal Enerji Santralleri projesi kapsamında yapılacak çalışmalar için Alaşehir Ziraat Odası tarafından projelerin iptali için dava açılmıştı. Mahkemenin görevlendirdiği bilirkişi heyetinin bölgede keşif yapacağını öğrenen vatandaşlar Tepeköy Merasında eylem yapmak için bölgede toplandı. Keşif ekibinin bölgeye uğramaması üzerine köylüler olaysız bir şekilde dağıldı.

"HAKKIMIZI ARAMAYA GELDİK"

Jandarmanın geniş güvenlik önlemleri aldığı Tepeköy Merasında eylem için toplanan köylülerden Tepeköy Mahallesi sakinlerinden Mahmut Taşpınar, keşif ekibini beklerken, vatandaşlara seslenerek, "Biz buraya taşkınlık yapmaya gelmedik. Hakkımızı aramaya geldik. Kimse taşkınlık yapmasın" uyarısında bulundu. Çiftçiler ellerinde dövizlerle, ’Jeotermal istemiyoruz’, derken minibüslerle taşınan öğrenciler de ellerinde tuttukları dövizlerle JES karşıtı sloganlar attı.

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"BURASI BİZİM MERAMIZ"

Merada koyunlarını otlatan Süleyman Özpamuk isimli üretici ise, "Mahallemizde bin, bin 500 koyun var. Bu koyunlar buraya santral yapılırsa nerede otlayacak? Burası bizim meramız. Jeotermal istemiyoruz" diyerek tepkisini gösterdi.

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"MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

Keşif ekibinin çiftçilerin toplandığı alana uğramadan, başka bölgeye geçmesi üzerine Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, "Biz bu mücadele kapsamında davamızı açtık, keşif ekibini de bu bölgeye getirdik. Mücadelemiz devam edecek" dedi.

Mahalle sakinleri saatlerce bekledikleri merada eylem yapamadan olaysız bir şekilde dağıldı.

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(İHA)

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Manisa
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