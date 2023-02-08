Haberler peş peşe geliyor! Depremden saatler sonra enkazdan çıkarıldılar

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 10 ilde zamana karşı çalışmalar sürüyor. Hatay, Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş'ta, enkazlardan sağ olarak çıkarılan vatandaşların haberleri gelmeye devam ediyor. İşte haberin detayları...

BABA VE 2 ÇOCUĞU KURTARILDI

Hatay'ın Büyük Dalyan Mahallesi'nde 3 katlı binada 5 kişilik Gümüş Ailesi'nden 2’si hayatını kaybederken baba Bülent Gümüş ve 2 çocuğu, Bursa Orman Bölge ekiplerince 45 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

6'SI ÇOCUK 11 KİŞİ KURTARILDI

Düzce'den deprem bölgesine giden Ulusal Keşif Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği (UKSAR) ile AFAD Gönüllüleri Derneği (AFGD) ekipleri, afetin ikinci gününde Hatay'ın Samandağ ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde çalışmalarını sürdürdü.

Ekiplerin gün boyu devam eden çalışmalarında 6'sı çocuk 11 kişi enkazdan sağ çıkarıldı.

Çalışmaların sürdüğü sırada İstasyon Sokak'ta bir apartmanın enkazını kontrol eden ekipler, yıkıntılar arasından ses geldiğini belirledi.

Ekipler, yoğun uğraşlar sonucu 8 yaşındaki Simge ve 1 yaşındaki Ali Aras'ı depremin 36. saatinde kurtarmayı başardı. Sağlık kontrolünden geçirilen depremzedeler, sağlık ekiplerine teslim edildi.

45 SAAT KURTARILDI

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden olan Malatya’da 45 saat sonra enkaz altında kalan 1 kadın daha sağ olarak kurtarıldı.

Depremin vurduğu Malatya’da çöken 7 katlı Özpolatlar Apartmanı’nda enkaz altında kalan Fatma Sarıbaş 45 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Kurtarılma anları ise anbean kameraya yansıdı.

Öte yandan Fatma Sarıbaş’ın Özpolatlar Apartmanı’ndan sağ kurtarılan 9’ncu kişi olduğu öğrenildi.

6 YAŞINDAKİ ABDULLAH ENKAZ ALTINDAN KURTARILDI

Malatya Merkez Tevfik Temelli sokakta bir apartmanın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla çalışmalara Artvin’den katılan Hopa Arama Kurtarma (HOPAK), Borçka Kaymakamlığı Gönüllüleri ve EDAK ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Enkaz altında kalan 6 yaşındaki Abdullah isimli çocuk, ekipler 5 metrelik yaşam tüneli kazması sonucu 45 saat sonra hayata tutundu. Sağlık durumu iyi olan Abdullah’ın ailesine ulaşmak için ekipler aynı apartmanda çalışmalarını sürdürüyor.

ANNE VE ÇOCUĞU 47 SAAT SONRA KURTARILDI

Adıyaman Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı yakınlarında bulunan 108 No.'lu Sokak içerisinde yer alan 7 katlı Toprak Apartmanı enkazından ses geldiğini duyan vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

Olay yerinde yaklaşık 3 saat çalışma yapan Giresun AKUT ekipleri, anne Fatma Tanık (38) ve 3 yaşındaki çocuğu Muhammed Tanık’ı kurtarmak için seferber oldu. Ekipler, ilk olarak 3 yaşındaki Muhammed Tanık’ı çıkarttı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen Muhammed Tanık, hastaneye kaldırılırken ekipler dakikalar sonra anne Fatma Tanık’ı da bulunduğu yerden çıkarttı. Hastaneye sevk edilen anne ve çocuğunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (AA-İHA-DHA)

