HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Habertürk canlı yayınında büyük gerginlik! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti

Habertürk canlı yayınında büyük gerginlik! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti

26.11.2020 01:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Habertürk canlı yayınında büyük gerginlik! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti

Habertürk'te Veyis Ateş'in sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar ile Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek arasında "fare" tartışması yaşandı. Tartışma sırasında Yarar, "Bana bir daha hayvan lakabı takarsa Deniz ile kafa kafaya girerim" diyerek canlı yayını terk etti.

HaberTürk'te yayınlanan 'Türkiye'nin Nabzı'nda' Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek ile HaberTürk Güvenlik Politikaları Başkanı Mete Yarar arasında gerginlik yaşandı.

Ankara'dan yayına bağlanan Zeyrek, "Başka var mı konuşacak?" demesi üzerine Yarar, "12'den sonra kabağa dönüşüyor" ifadesini kullandı.

Bunun üzerine Zeyrek, "Fareye dönüşmekten iyidir diye düşünüyorum" yanıtını verdi. "Katılıyorum katılıyorum" diye yanıtını geçiştiren Yarar'ın ardından Zeyrek değerlendirmelerini sürdürdü. Bir süre daha konuşmasına devam eden Zeyrek ve stüdyo konukları, Yarar'ın dakikalar sonra verdiği tepkiyle şaşkına döndü.

"DENİZ'LE KAFA KAFAYA GİRERİM"

Zeyrek'in kendisine 'fare' demesine sinirlenen Yarar "Bana bir daha hayvan lakabı takarsa Deniz ile kafa kafaya girerim, söylüyorum" dedi. Sözlerine "Ben ona 'kabak' dedim, adam gibi 'fare' lafını geri alsın" diye devam eden Yarar, "Edepse son kez söylüyorum, bana fare lakabı takamaz" dedi.

Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi'nin ironi sanılan sözleri gerçek çıktı!Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi'nin ironi sanılan sözleri gerçek çıktı!

YARAR'I STÜDYODAKİLER SAKİNLEŞTİREMEDİ, CANLI YAYINI TERK ETTİ

Deniz Zeyrek'in "Ben kendime söyledim" sözlerini dinlemeyen Yarar, "Bakarsın sosyal medyaya, geçen hafta edep dersi veriyordun, bir daha seninle aynı programa çıkan var ya..." diyerek stüdyoyu terk etti.

Stüdyodakilerin sakinleştirme çabaları ise yetersiz kaldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'İyi ki doğdun ikizim''İyi ki doğdun ikizim'
İmamoğlu'ndan Bakan Koca'ya yanıtİmamoğlu'ndan Bakan Koca'ya yanıt
Koronavirüs aşırı için gönüllü aranıyor! İşte şartlarKoronavirüs aşırı için gönüllü aranıyor! İşte şartlar

En Çok Okunan Haberler

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

Diego Maradona hayatını kaybetti!

Diego Maradona hayatını kaybetti!

2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!

2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!

Bakan Koca vaka sayısını açıkladı: 28 bin 351

Bakan Koca vaka sayısını açıkladı: 28 bin 351

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

3 haftadır kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedeni parçalanmış halde bulundu

3 haftadır kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedeni parçalanmış halde bulundu

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Silivri'de kahreden olay! Yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Silivri'de kahreden olay! Yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

7 yıldır dağda yaşıyor! Koronayı bile 1 ay sonra öğrendi

7 yıldır dağda yaşıyor! Koronayı bile 1 ay sonra öğrendi

Bülent Arınç'tan flaş karar! YİK üyeliği görevinden ayrıldı

Bülent Arınç'tan flaş karar! YİK üyeliği görevinden ayrıldı

Almanya'dan Türkiye'ye hadsiz suçlama

Almanya'dan Türkiye'ye hadsiz suçlama

Diğer Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yanıt

İmamoğlu'ndan Bakan Koca'ya yanıt

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi

Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi'nin ironi sanılan sözleri gerçek çıktı!

İroni sanılan sözleri gerçek çıktı! Ağabeyini müdür atadı

Taksim'de kadına şiddete karşı eylem! Arbede yaşandı

Taksim'de kadına şiddete karşı eylem! Arbede yaşandı

Muğla'da feci kaza! Refüje çarpıp takla atan araç hurdaya döndü

Muğla'da feci kaza! Refüje çarpıp takla atan araç hurdaya döndü

'Selefi dernekler silahlanıyor' demişti! Cübbeli Ahmet savcılıkta neler anlattı?

'Selefi dernekler silahlanıyor' demişti! Savcılığa hangi bilgileri verdi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.