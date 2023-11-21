Habeş tavuğu özellikleri nelerdir? Habeş tavuğu bakımı nasıl yapılır?

İsmi Habeş tavuğu olsa da ilk kez Çin’de yetiştiği bilinen bu tavuk türü Silkie adı ile de anılır. Diğer süs tavukları arasında en dikkat çeken tavuk türü Habeş tavuğudur. İlk keşfedildiği zaman beyaz rengi ile bilinen Habeş tavuğu daha sonraki dönemlerde farklı başka renklerde de görülmüştür. Bu yenilikler ve değişimler son yarım asır içinde ortaya çıkmıştır ve Avrupa’da farklı türlerine de rastlayabilmek mümkündür.

Habeş tavuğu ne zaman yumurtlar?

İki farklı ana cinsi olduğu bilinen Habeş tavuklarının gagalarının altında tüy olanlar Sakallı Habeş Tavuğu olarak bilinir. Gagalarının altında tüy olmayan Habeş tavukları ise Sakalsız Habeş Tavuğu olarak isimlendirilmişlerdir. Oldukça dikkat çekici özelliklerinden biri de tüyleridir. Uzun, gösterişli tüyleri ve farklı renkte gagaları vardır. Habeş tavuğu genel özelliklerine göre özel bir cins olan bu tavuk türünde cinsiyet ayrımı kolaylıkla yapılamaz.

Bir Habeş tavuğunun cinsiyetini ayırt edebilmek için yaklaşık olarak dört ya da beş ay beklenmesi gerekir. Bu tavuk türü çoğunluklu olarak Temmuz ve Şubat ayları arasındaki zaman diliminde yumurtlarlar. Yumurtlama dönemlerinde yüzden fazla yumurta üretebilirler. Kuluçka dönemlerinde olan tavuklar, civcivlerine sahip çıkarak yumurtalarını korurlar. Genel olarak kuluçka dönemleri ise yirmi ya da yirmi bir gün boyunca devam eder. Habeş tavuğu özelliklerinden bazıları şunlardır:

Beyaz, siyah, gri ve altın renklerinde olurlar.

Tüyleri uzun ve gürdür.

180 gün olan Habeş tavukları yumurtlamaya başlarlar.

İpek bir kürkü andıran tüyleri vardır.

Yoğun tüyleri nedeniyle soğuğa dayanıklı oldukları düşünülse de oldukça dayanıksız ve kırılgan bir yapıya sahiptirler.

Gagası mavi ya da gri olabilir.

Kulak lobları mavi ve turkuaz renklerindedir.

Şubat ve Temmuz arası yumurtlama dönemleridir.

Yumurtlama dönemleri 20 gün civarı sürer.

Yılda 100-120 arası yumurta verirler.

Yaklaşık olarak 1 kilo 300 gram civarında ağırlıkları vardır. Horozları ise 1 kilo 800 gramdır.

Sakin ve uysal bir yapıları vardır. Evcildirler.

Anaçtırlar, kuluçka döneminde yumurtalarına ve civcivlerine sahip çıkarlar.

Çin’de sadece eti için tercih edilirler.

Eti yenir ve son derece lezzetli olduğu bilinir.

Kolay üretilirler.

Yetiştirilmeleri için iklim koşulları önemlidir

Çin tavuğu olarak da bilinirler.

Habeş tavuğu eti yenir mi?

Habeş tavuğu bakımı konusunda hassasiyet gösterilmesi gereken bazı detaylar bulunur. Beslenmesine dikkat etmek tavuktan verim alabilmek için de son derece önemlidir. Son derece lezzetli bir ete sahip olduğu bilinen Habeş tavuğunun bakımı hususunda dikkat edilmesi gereken noktalardan bazıları şunlardır:

Üretim miktarı arttırmak isteniyorsa tavuklar ek besinler ile beslenmelidir.

Tavukların safkan olması verimli olmaları açısından son derece önemlidir.

Tavuğun yumurtalarının daha çok sayıda ve daha dolgun olması isteniyorsa tavuk salma olarak beslenmelidir.

Tavukların temiz bir ortamda yaşaması önemlidir.

Soğuktan etkilenen Habeş tavuklarının yaşam alanları soğuk almamalıdır.

Yemekleri ve suları eksik edilmemeli, yedikleri ve içtikleri alanlar düzenli olarak temizlenmelidir.







