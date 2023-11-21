Habeş tavuğu özellikleri nelerdir? Habeş tavuğu bakımı nasıl yapılır?

İsmi Habeş tavuğu olsa da ilk kez Çin’de yetiştiği bilinen bu tavuk türü Silkie adı ile de anılır. Diğer süs tavukları arasında en dikkat çeken tavuk türü Habeş tavuğudur. İlk keşfedildiği zaman beyaz rengi ile bilinen Habeş tavuğu daha sonraki dönemlerde farklı başka renklerde de görülmüştür. Bu yenilikler ve değişimler son yarım asır içinde ortaya çıkmıştır ve Avrupa’da farklı türlerine de rastlayabilmek mümkündür.
İki farklı ana cinsi olduğu bilinen Habeş tavuklarının gagalarının altında tüy olanlar Sakallı Habeş Tavuğu olarak bilinir. Gagalarının altında tüy olmayan Habeş tavukları ise Sakalsız Habeş Tavuğu olarak isimlendirilmişlerdir. Oldukça dikkat çekici özelliklerinden biri de tüyleridir. Uzun, gösterişli tüyleri ve farklı renkte gagaları vardır. Habeş tavuğu genel özelliklerine göre özel bir cins olan bu tavuk türünde cinsiyet ayrımı kolaylıkla yapılamaz.
Bir Habeş tavuğunun cinsiyetini ayırt edebilmek için yaklaşık olarak dört ya da beş ay beklenmesi gerekir. Bu tavuk türü çoğunluklu olarak Temmuz ve Şubat ayları arasındaki zaman diliminde yumurtlarlar. Yumurtlama dönemlerinde yüzden fazla yumurta üretebilirler. Kuluçka dönemlerinde olan tavuklar, civcivlerine sahip çıkarak yumurtalarını korurlar. Genel olarak kuluçka dönemleri ise yirmi ya da yirmi bir gün boyunca devam eder. Habeş tavuğu özelliklerinden bazıları şunlardır:
Habeş tavuğu bakımı konusunda hassasiyet gösterilmesi gereken bazı detaylar bulunur. Beslenmesine dikkat etmek tavuktan verim alabilmek için de son derece önemlidir. Son derece lezzetli bir ete sahip olduğu bilinen Habeş tavuğunun bakımı hususunda dikkat edilmesi gereken noktalardan bazıları şunlardır: