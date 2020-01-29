Hac fiyatlarında konaklama ücreti belli oldu. Bu yıl Hac görevini yerine getirecekler konaklama ücretlerinin açıklanmasını bekliyordu. Hac fiyatlarında konaklama ücreti Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Hac fiyatlarında konaklama ücreti ile ilgili detaylar haberimizde....

2020 yılının ilk hacı kafilesi 22 Haziran tarihinde kutsal topraklara gitmek için yola çıkacak. Hacı adaylarının merakla beklediği Ocak Hac Kura Çekilişi tarihi kadar önemli ve beklenen bir bilgi de Diyanet İşleri Başkanlığı’nın belirleyeceği hac fiyatlarında kişi başı konaklamanın alt sınır ücretleri.

HAC FİYATLARINDA KONAKLAMA ÜCRETİ BELLİ OLDU

Diyanet’in belirlediği Hac fiyatlarında konaklama ücreti oda tipi konaklama ve otel tipi konaklama için alt sınırlarda da üst sınırlarda da değişiklik göstermektedir.Hac fiyatlarında konaklama ücreti Oda tercihli konaklama fiyatında tek kişi için alt sınır 15.950 SAR olarak belirlendi. Otel tipi konaklama fiyatlarında ise alt sınır 24.000 SAR olacak.

Hac ibadetinde daha küçük kafilelerle özel hizmetlerden yararlanmak, ulaşım ve konaklama seçeneklerini daha üst seviyelerde değerlendirmek isteyenler ise hac yolculuğu için acenteleri tercih ediyor.