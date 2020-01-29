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Hac fiyatlarında konaklama ücreti belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 09:19 | Son Güncelleme

Hac fiyatlarında konaklama ücreti belli oldu. Hacca gideceklerin merakla beklediği 2020 Hac fiyatlarında konaklamada ücreti Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Hac fiyatlarında konaklama ücreti ile ilgili detaylar haberimizde....

Hac fiyatlarında konaklama ücreti belli oldu

Hac fiyatlarında konaklama ücreti belli oldu. Bu yıl Hac görevini yerine getirecekler konaklama ücretlerinin açıklanmasını bekliyordu. Hac fiyatlarında konaklama ücreti Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Hac fiyatlarında konaklama ücreti ile ilgili detaylar haberimizde....

2020 yılının ilk hacı kafilesi 22 Haziran tarihinde kutsal topraklara gitmek için yola çıkacak. Hacı adaylarının merakla beklediği Ocak Hac Kura Çekilişi tarihi kadar önemli ve beklenen bir bilgi de Diyanet İşleri Başkanlığı’nın belirleyeceği hac fiyatlarında kişi başı konaklamanın alt sınır ücretleri.

HAC FİYATLARINDA KONAKLAMA ÜCRETİ BELLİ OLDU

Diyanet’in belirlediği Hac fiyatlarında konaklama ücreti oda tipi konaklama ve otel tipi konaklama için alt sınırlarda da üst sınırlarda da değişiklik göstermektedir.Hac fiyatlarında konaklama ücreti Oda tercihli konaklama fiyatında tek kişi için alt sınır 15.950 SAR olarak belirlendi. Otel tipi konaklama fiyatlarında ise alt sınır 24.000 SAR olacak.

Hac ibadetinde daha küçük kafilelerle özel hizmetlerden yararlanmak, ulaşım ve konaklama seçeneklerini daha üst seviyelerde değerlendirmek isteyenler ise hac yolculuğu için acenteleri tercih ediyor.

2020 yılı hac kurası 09 Ocak 2020 Perşembe günü çekilmiş ve ilan edilmişti. 13–24 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak olan hac kesin kayıtları 27 Ocak'a kadar uzatılmıştı.

Hac gidiş dönüşleri seçilen programa göre, genel anlamda 4 Temmuz ve 12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

HAC FİYATLARINDA ODA TERCİHLİ KONAKLAMA TÜRÜ

Mekke’de Harem-i Şerif’e en 2-3 Km. mesafedeki hac otelinde; klimalı, oda içi özel banyolu ve tuvaletli, 24 saat oda servisli, tercihe göre 2, 3 ve 4 kişilik odalarda konaklama yapılıyor.

Medine’de ise Mescid-i Nebevi’ye en fazla 700 metre mesafedeki otellerde, oda içi özel banyo ve tuvaletli, klimalı ve 24 saat oda servisli, tercihe göre 2, 3 ve 4 kişilik odalarda konaklama sağlanıyor.

Sabah ve akşam yemekleri tabldot usulü, öğle yemeği ise kumanya paketi şeklinde sunuluyor.

Hac programları Kısa Hac Programı (17-20 Günlük) ve Uzun Hac Programı (30-35 Günlük) şeklinde.

Tüm bunların yanı sıra Arafat’da yüksek ve klimalı çadır hizmeti, kurban bedeli, uçak biletleri, Suudi Arabistan’daki tüm transferler, seyahat sigortası, vize işlemleri, Mealtur rehberlik hizmeti ve daha birçok hizmet Hac fiyatlarında konaklama ücreti kapsamında bulunuyor.

HAC FİYATLARINDA OTEL TİPİ KONAKLAMA TÜRÜ

Otel tipi konaklama türü, daha çok VIP hizmetleri kapsayan ve en iyi ve ayrıcalıklı hizmetlerin sunulduğu konaklama türüdür.

Mekke’de 150 mt. Yakınlığındaki lüks / standartların üzerinde otellerde / 4 – 5 yıldızlı otellerde konaklama yapılmaktadır.
Medine’de ise 50 mt. Ya da 100 mt. Yakınlığındaki lüks otellerde konaklama yapılmaktadır. 22 Temmuz – 4 Ağustos tarihleri arasında, 14 gece 15 gün şeklinde konaklama yapılmaktadır.Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği açık büfe şeklinde sunulmaktadır. Transferler özel ve yüksek standartlı otobüslerle gerçekleştirilmektedir. Tüm bunların yanı sıra Arafat’da yüksek ve klimalı çadır hizmeti, kurban bedeli, uçak biletleri, Suudi Arabistan’daki tüm transferler (özel otobüsler ile), seyahat sigortası, vize işlemleri, rehberlik hizmeti ve daha ayrıcalıklı birçok özel hizmet program fiyatlarına dahildir.

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Hac hac fiyatlarında konaklama ücreti diyanet işleri başkanlığı

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