Hac kura çekimi sonuçları açıklandı! Hac kurası sonucu 2019 sorgulama

Kayıt yenileme ve ön kayıt yaptıran toplam 2 milyon 213 bin 835 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlığın Konferans Salonu'nda elektronik ortamda yapılan kura çekimi öncesinde yaptığı konuşmada, hac hizmetlerine 1979'da başladıklarını belirterek, daha fazla vatandaşı hacca götürebilmek için azami gayret gösterdiklerini ifade etti.

Bu konuyu Suudi Arabistan Hac Bakanlığı heyetiyle görüştüklerini aktaran Erbaş, "Bekleyen 2 milyon 2 bin kardeşimizden 80 bin değil de 100 bin kişiyi götürebilir miyiz? Bunların görüşmelerini yaptık. İnşallah talep ettiğimiz artı rakamı alırsak, 100 bine yakın adayımız hacca gidecek, alamazsak 80 bin." dedi.

Kurada adı çıkmayan vatandaşlardan üzülmemelerini isteyen Erbaş, "Başkanlığımızın, hacı adaylarını belirlemede uyguladığı kura sistemi, konu ile ilgili bu zamana kadar tespit edilen ve adaleti en iyi sağlayan uygulamadır." diye konuştu.

HAC KURA SONUÇLARI SORGULAMA NE ZAMAN YAPILACAK?

Kuraya, kayıt yenileme ve ön kayıt yaptıran toplam 2 milyon 213 bin 835 kişi katıldı. Kura sonucunda 80 bin kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Kura sonuçlarına saat 23.00'ten itibaren "www.hac.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek. Sonuçlar ayrıca hacı adaylarının cep telefonlarına SMS olarak gönderilecek.