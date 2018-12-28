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Hac kura çekimi sonuçları açıklandı! Hac kurası sonucu 2019 sorgulama

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 22:21 | Son Güncelleme

2 milyonu aşkın hacı adayının heyecanla beklediği 2019 hac kura sonuçları açıklandı. Kuraya, kayıt yenileme ve ön kayıt yaptıran toplam 2 milyon 213 bin 835 kişi katıldı. Kurada adı çıkanlar, 2-11 Ocak 2019'da "Kesin Kayıt Yaptırabilir" belgesini internet ortamından veya müftülüklerden alarak, kayıtlarını yaptırabilecekler.

Hac kura çekimi sonuçları açıklandı! Hac kurası sonucu 2019 sorgulama

Kayıt yenileme ve ön kayıt yaptıran toplam 2 milyon 213 bin 835 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlığın Konferans Salonu'nda elektronik ortamda yapılan kura çekimi öncesinde yaptığı konuşmada, hac hizmetlerine 1979'da başladıklarını belirterek, daha fazla vatandaşı hacca götürebilmek için azami gayret gösterdiklerini ifade etti.

Bu konuyu Suudi Arabistan Hac Bakanlığı heyetiyle görüştüklerini aktaran Erbaş, "Bekleyen 2 milyon 2 bin kardeşimizden 80 bin değil de 100 bin kişiyi götürebilir miyiz? Bunların görüşmelerini yaptık. İnşallah talep ettiğimiz artı rakamı alırsak, 100 bine yakın adayımız hacca gidecek, alamazsak 80 bin." dedi.

Kurada adı çıkmayan vatandaşlardan üzülmemelerini isteyen Erbaş, "Başkanlığımızın, hacı adaylarını belirlemede uyguladığı kura sistemi, konu ile ilgili bu zamana kadar tespit edilen ve adaleti en iyi sağlayan uygulamadır." diye konuştu.

HAC KURA SONUÇLARI SORGULAMA NE ZAMAN YAPILACAK?

Kuraya, kayıt yenileme ve ön kayıt yaptıran toplam 2 milyon 213 bin 835 kişi katıldı. Kura sonucunda 80 bin kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Kura sonuçlarına saat 23.00'ten itibaren "www.hac.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek. Sonuçlar ayrıca hacı adaylarının cep telefonlarına SMS olarak gönderilecek.

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HAC KURASINDAN SONRA KESİN KAYITLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kurada adı çıkanlar, 2-11 Ocak 2019'da "Kesin Kayıt Yaptırabilir" belgesini internet ortamından veya müftülüklerden alarak, kayıtlarını yaptırabilecekler.

Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 17-25 Ocak 2019'da dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2007-2019'da kayıt yaptırıp da daha önce hiç hacca gitmemiş şehit anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşlerinden müracaat edenleri kurasız hacca götürecek.

Bu arada kurada çıkan bazı vatandaşların sevinçten ağladığı görüldü.

ŞEHİT YAKINLARI KURASIZ GİDECEK

Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 17-25 Ocak 2019 tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2007-2019 yılları arasında kayıt yaptırıp daha önce hiç hacca gitmemiş şehit anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşlerinden müracaat edenleri kurasız olarak hacca götürecek.

(AA)


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