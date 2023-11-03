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HAC KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2024 E-DEVLET: T.C. kimlik numarası ile Diyanet hac kura sonuçları nasıl öğrenilir? İsim listesi TIKLA ÖĞREN!

03.11.2023 09:44 | Son Güncelleme:
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Hac kura sonuçları 2024 yılında kutsal toprakları ziyaret etmek isteyen hacı adayları tarafından merak konusu oldu. 83 bin 430 kişi hacı adayı olmaya hak kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre kesin kayıtlar 6-24 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek. Peki, T.C. kimlik numarası ile Diyanet hac kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, 2024 hac kura sonuçları isim listesi ile ilgili detaylar...

HAC KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2024 E-DEVLET: T.C. kimlik numarası ile Diyanet hac kura sonuçları nasıl öğrenilir? İsim listesi TIKLA ÖĞREN!

Hac kura sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz gün yapılan kura çekiminin ardından sonuçlar e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. 2 milyon 473 bin 65 kişinin katıldığı hac kura sonuçları merak konusu oldu. Yapılan açıklamaya göre bu sene kuraya giren en yaşlı hacı adayı 114 yaşında. İşte, 2024 hac kura sonuçları isim listesi ile ilgili ayrıntılar...

hac kura sonuçları

HAC KURASI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Hac kura sonuçları belli oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre hac kura sonuçları T.C. kimlik numarası ile e-Devlet'ten öğrenebiliyor.

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hac kuraları 2024

HAC KESİN KAYITLARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Hac kesin kayıtlarının 6-24 Kasım arasında gerçekleştirilecek. Konuya dair açıklamada bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş her ilde ve her bir hac konaklama türünde Diyanet İşleri Başkanlığının yüzde 60, acentelerin yüzde 40 oranını geçmemek üzere kayıt yapabileceğini belirtti.

Günün önemli manşetleri


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Anahtar Kelimeler:
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