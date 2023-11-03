HAC KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2024 E-DEVLET: T.C. kimlik numarası ile Diyanet hac kura sonuçları nasıl öğrenilir? İsim listesi TIKLA ÖĞREN!

Hac kura sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz gün yapılan kura çekiminin ardından sonuçlar e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. 2 milyon 473 bin 65 kişinin katıldığı hac kura sonuçları merak konusu oldu. Yapılan açıklamaya göre bu sene kuraya giren en yaşlı hacı adayı 114 yaşında. İşte, 2024 hac kura sonuçları isim listesi ile ilgili ayrıntılar...

HAC KURASI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Hac kura sonuçları belli oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre hac kura sonuçları T.C. kimlik numarası ile e-Devlet'ten öğrenebiliyor.

HAC KESİN KAYITLARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Hac kesin kayıtlarının 6-24 Kasım arasında gerçekleştirilecek. Konuya dair açıklamada bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş her ilde ve her bir hac konaklama türünde Diyanet İşleri Başkanlığının yüzde 60, acentelerin yüzde 40 oranını geçmemek üzere kayıt yapabileceğini belirtti.





