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  4. Hac kuraları 2020 sorgulama! Hac kura sonuçları açıklandı: E-Devlet ekranıyla hac kura sonuçları

Hac kuraları 2020 sorgulama! Hac kura sonuçları açıklandı: E-Devlet ekranıyla hac kura sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 21:27 | Son Güncelleme

Hac 2020 kura sonuçları açıklandı. Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu binlerce aday tarafından merak konusu haline geldi. 2 milyondan fazla hacı adayının merakla beklediği 2020 hac kura çekilişi 11:00'da itibariyle başlamıştı. Hac kura sonuçları diğer yılların aksine bu yıl e-Devlet üzerinden açıklandı. İşte, binlerce hacı adayının nefesini tutup beklediği E-Devlet Hac 2020 sonuçları sorgulama sayfası...

Hac kuraları 2020 sorgulama! Hac kura sonuçları açıklandı: E-Devlet ekranıyla hac kura sonuçları

Hac kuraları bugün saat 10.00'da çekildi. Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen başvuruların sayısı her yıl giderek artarken kontenjan sınırı nedeniyle sadece 83 bin 430 kişi ibadetlerini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidebilecek. Bu akşam açıklanan saatin ardından başvuruda bulunan adaylar E-devlet sistemi üzerinden Diyanet 2020 Hac kura sonuçları sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bu sene 2 milyondan fazla vatandaşın başvuruda bulunduğu bilinirken internet üzerinden araştırmalar sürüyor. Peki, 2020 hac kuraları sonuçları sorgulama işlemi nereden ve nasıl yapılır? İşte tüm detaylar…

HAC KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANABİLECEK?

Hac kura sonuçları için sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi aracılığıyla Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi aracılığıyla öğrenilebilecek. Bunun için hacı adaylarının TC Kimlik Numaraları ile E-Devlet şifrelerini hazır bulundurmaları önem arz edecek. E-Devlet şifreleri, postaneler aracılığıyla edinebilecek.

2020 HAC KURASI E-DEVLET SORGULAMASI

Peki, Hac kura çekilişi sonuçları sorgulama işlemi nasıl yapılabilecek? 2020 yılına ait Hac kuraları çekildikten sonra TC ile sorgulama ekranı, 9 Ocak saat 21.00 itibariyle erişime açıldı. Sonuçlar, E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Bunlara ilaveten, Hacca gitmeye hak kazanan kişilere kısa mesaj olarak da bilgilendirme yapılacak.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

HAC KAYITLARI NE ZAMAN?

Hacı adayları, e-Devlet üzerinden alacakları ‘Hac Kesin Kayıt Belgesi' ile 13-24 Ocak tarihleri arasında il müftülüklerine ve acentelere kayıt yaptırabilecek. Kesin kayıt belgesi alınırken ‘Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonu' veya ‘Acenta Organizasyonu' tercihleri de yapılabilecek. Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 30 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında illere dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2007-2020 yılları arasında kayıt yaptırıp daha önce hiç hacca gitmemiş şehit anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşlerinden müracaat edenleri kurasız olarak hacca götürecek. Sağlık sorunları sebebiyle kesin kayıt hakkı ertelenebilecek. Bu yıl kesin kayıt hakkı kazanan herhangi bir hacı adayı sağlık sorunları sebebiyle hacca gidemeyecek durumdaysa, sağlık durumunu belirtir bir heyet raporu aldığı takdirde kesin kayıt hakkı gelecek yıla ertelenebilecek. Ancak iki kez üst üste gitmekten vazgeçen hacı adaylarının katsayıları sıfırlanacak.

HAC KAFİLESİ NE ZAMAN YOLA ÇIKACAK?

Hac ibadeti için kutsal topraklara gidişler 22 Haziran 2020'de başlayacak, 25 Temmuz 2020'de tamamlanacak. Dönüşler ise 6 Ağustos 2020'de başlayıp, 2 Eylül 2020 tarihinde sona erecek. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarına kutsal topraklara gitmeden önce hac ibadetiyle ilgili özel eğitim ve seminerler düzenleyecek.

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
hacca gideceklerine yoksullara garibanlara fakır fukara kesime vede yoksul öğrencilere maddi destek verseler daha çok hayra girerler bence diyorum.
ulan umreye hacca kura ile gidiyorsunuz bildiğin kumar
bu araplar hani 3 yıl boyunca türkiye'den hac'ı almayacaktı ? paralari mi bitmis acaba..
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