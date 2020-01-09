Hac kuraları 2020 sorgulama! Hac kura sonuçları açıklandı: E-Devlet ekranıyla hac kura sonuçları

Hac kuraları bugün saat 10.00'da çekildi. Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen başvuruların sayısı her yıl giderek artarken kontenjan sınırı nedeniyle sadece 83 bin 430 kişi ibadetlerini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidebilecek. Bu akşam açıklanan saatin ardından başvuruda bulunan adaylar E-devlet sistemi üzerinden Diyanet 2020 Hac kura sonuçları sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bu sene 2 milyondan fazla vatandaşın başvuruda bulunduğu bilinirken internet üzerinden araştırmalar sürüyor. Peki, 2020 hac kuraları sonuçları sorgulama işlemi nereden ve nasıl yapılır? İşte tüm detaylar…

HAC KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANABİLECEK?

Hac kura sonuçları için sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi aracılığıyla Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi aracılığıyla öğrenilebilecek. Bunun için hacı adaylarının TC Kimlik Numaraları ile E-Devlet şifrelerini hazır bulundurmaları önem arz edecek. E-Devlet şifreleri, postaneler aracılığıyla edinebilecek.

2020 HAC KURASI E-DEVLET SORGULAMASI

Peki, Hac kura çekilişi sonuçları sorgulama işlemi nasıl yapılabilecek? 2020 yılına ait Hac kuraları çekildikten sonra TC ile sorgulama ekranı, 9 Ocak saat 21.00 itibariyle erişime açıldı. Sonuçlar, E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Bunlara ilaveten, Hacca gitmeye hak kazanan kişilere kısa mesaj olarak da bilgilendirme yapılacak.