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HAC KURALARI 2023: Hac kurası ne zaman çekilecek? Diyanet ile hac kura takvimi!

01.02.2023 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hac ön kayıtları 5 Ocak'ta başlamıştı. Gelen yoğun talep üzerine hac kayıt tarihleri 31 Ocak'a kadar uzatıldı ve son buldu. 2023 yılında kutsal topraklara giderek hacı olmak isteyen vatandaşlar hac kuralarının çekileceği tarihlere ilişkin son dakika gelişmelerini yakından takip ediyorlar. 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 kişinin hacca gideceği açıklanırken gözler hac kura tarihine çevrildi. Peki, hac kurası ne zaman çekilecek? İşte Diyanet ile hac kura takvimi...

HAC KURALARI 2023: Hac kurası ne zaman çekilecek? Diyanet ile hac kura takvimi!

Hac ön kayıt başvuru işlemleri 31 Ocak tarihinde sona erdi. Dini görevini yerine getirmek isteyen milyonlarca vatandaş, 2023 hac kuralar Diyanet takvimini arama motorlarında sorguluyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, hac kura tarihini duyurdu. İşte hac kurası takvimine dair detaylar...

HAC ÖN KAYITLARI SONA ERDİ

2023 yılı hac ön kayıtları 5 Ocak'ta başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, vatandaşlardan gelen yoğun talep nedeniyle 2023 yılı hac ön kayıtları ve kayıt güncelleme işlemleri 31 Ocak 2023 tarihine kadar uzatılmıştı.

hac kayıt

Bu bilgiye göre hac ön kayıtları 31 Ocak 2023 tarihinde sona erdi. Başvuruda bulunan vatandaşların gözü kulağı hac kuralarının çekileceği tarihlere çevrilmiş durumda.

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK 2023?

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan hac kura tarihlerini açıkladı.

hac kura

Hacca gidecek adaylar, 15 Şubat'ta katsayıya dayanan kura sistemiyle belirlenecek.

Katsayıları başvuru yaptıkları yıl süresinin iki ile çarpılmasıyla belirlenen adaylardan bu sene başvuran bir, 2 sene önce başvuran 4, 3 sene önce başvuran ise 9 defa kuraya dahil olacak.

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