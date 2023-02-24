Hac kuraları ertelendi mi? Hac kuraları ne zaman çekilecek? Başkan Erbaş'tan açıklama!

Binlerce Hacı adayı Hac kuralarının ne zaman çekileceğini bekliyor. Kahramanmaraş meydana gelen ve on ili de etkileyen depremin ardından Hac kura tarihleri ertelenmişti. Şimdi ise gözler, güncel açıklamalara çevrildi. Peki Hac kuraları ertelendi mi? Hac kuraları ne zaman çekilecek? İşte detaylar...

2023 HAC KURALARI ERTELENDİ!

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac kuralarının ertelendiğini şu ifadelerle duyurdu: "15 Şubat 2023 tarihinde yapılması planlanan 2023 yılı hac kurası tarihi, 06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde meydana gelen deprem nedeniyle, ileri bir tarihe ertelenmiştir."

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Hac kuraları tarihiyle ilgili açıklama bekleniyor. Gelişmeler sayfamızda yer alacak. Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve tüm il ve ilçe müftülüklerinden bilgi alınabiliyor. Hac ön Kayıt ücretİ ilk kez kayı yaptıracaklar için 250 TL olarak belirlendi.

Başkan Erbaş, Hac kontenjanında salgın öncesine dönüldüğünü açıkladı ve, "65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız." dedi.

2023 HAC ÜCRETLERİ NE KADAR?

Ortalama fiyatlar ise şu şekilde;

Hac ibadeti fiyatları, Suudi Arabistan'ın resmi para birimi olan Riyal cinsinden belirleniyor. Hac fiyatları her yıl kişi başı ortalama 20 bin riyal ile 40 bin riyal arasında değişiklik göstermektedir.

2 Kişilik Oda : 175.097 Türk Lirası

3 Kişilik Oda : 165.364 Türk Lirası

4 Kişilik Oda: 150.955 Türk Lirası

