Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2023 Hac kuraları ertelendi mi? Diyanet'ten açıklama!

Hac kuraları, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. 31 Ocak'ta başvuruları tamamlanan süreçte kura çekiminin yeni tarihleri yoğun olarak araştırılıyor. Peki Hac kuraları ne zaman çekilecek? İşte Diyanet açıklaması...

HAC KURALARI ERTELENDİ Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hac kuralarına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer ald: "15 Şubat 2023 tarihinde yapılması planlanan 2023 yılı hac kurası tarihi, 06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde meydana gelen deprem nedeniyle, ileri bir tarihe ertelenmiştir."

Hac kuralarının ne zaman çekileceği henüz açıklanmadı. Detaylar paylaşıldığında güncel bilgiler sayfamızda yer alacak.

HAC ÜCRETİ NE KADAR OLDU 2023?

2023 yılı hac fiyatlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

2022 ODA TÜRÜNE GÖRE HAC FİYATLARI

2 Kişilik Oda : 158.097 Türk Lirası

3 Kişilik Oda : 151.364 Türk Lirası

4 Kişilik Oda: 142.955 Türk Lirası

