HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2023 Hac kuraları ertelendi mi? Diyanet'ten açıklama!

Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2023 Hac kuraları ertelendi mi? Diyanet'ten açıklama!

16.02.2023 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hac kuraları takvimi, birçok Hacı adayının gündeminde yer alıyor. Hac kurasının 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi bekleniyordu. Ancak deprem nedeniyle, hac kuralarının ertelendiği duyuruldu. Şimdi ise gözler, güncel tarihlere çevrildi. Peki Hac kuraları ne zaman çekilecek? İşte detaylar...

Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2023 Hac kuraları ertelendi mi? Diyanet'ten açıklama!

Hac kuraları, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. 31 Ocak'ta başvuruları tamamlanan süreçte kura çekiminin yeni tarihleri yoğun olarak araştırılıyor. Peki Hac kuraları ne zaman çekilecek? İşte Diyanet açıklaması...

HAC KURALARI ERTELENDİ Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hac kuralarına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer ald: "15 Şubat 2023 tarihinde yapılması planlanan 2023 yılı hac kurası tarihi, 06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde meydana gelen deprem nedeniyle, ileri bir tarihe ertelenmiştir."

Hac kuralarının ne zaman çekileceği henüz açıklanmadı. Detaylar paylaşıldığında güncel bilgiler sayfamızda yer alacak.

Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2023 Hac kuraları ertelendi mi? Diyanet'ten açıklama!

HAC ÜCRETİ NE KADAR OLDU 2023?

2023 yılı hac fiyatlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

2022 ODA TÜRÜNE GÖRE HAC FİYATLARI

2 Kişilik Oda : 158.097 Türk Lirası
3 Kişilik Oda : 151.364 Türk Lirası
4 Kişilik Oda: 142.955 Türk Lirası

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'DNA örneğine ihtiyaç var' Adli tıp kurumu uzmanlarından önemli uyarı'DNA örneğine ihtiyaç var' Adli tıp kurumu uzmanlarından önemli uyarı
Deprem bölgesinde skandal girişim! İçeri girip bebeğin ismini verdi: "Hastanede mi?"Deprem bölgesinde skandal girişim! İçeri girip bebeğin ismini verdi: "Hastanede mi?"
Bu görüntüleri ilk kez göreceksiniz, şehrin üzerine yıkılacaktıBu görüntüleri ilk kez göreceksiniz, şehrin üzerine yıkılacaktı
Anahtar Kelimeler:
deprem hac diyanet kura

En Çok Okunan Haberler

Korku dolu anlar! Bakan Koca'nın yanında kor patladı

Korku dolu anlar! Bakan Koca'nın yanında kor patladı

Türkiye Tek Yürek! Depremzedeler için yardım seferberliği! Toplanan bağış 115 milyar TL'yi geçti

Türkiye Tek Yürek! Depremzedeler için yardım seferberliği! Toplanan bağış 115 milyar TL'yi geçti

Herkes bu maçı konuşacak! Dakikalar 4.17'yi gösterdiğinde...

Herkes bu maçı konuşacak! Dakikalar 4.17'yi gösterdiğinde...

Haluk Levent yaptığı bağış miktarını açıkladı: AFAD emekçilerine selam olsun

Haluk Levent yaptığı bağış miktarını açıkladı: AFAD emekçilerine selam olsun

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'deprem' açıklaması!

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'deprem' açıklaması!

Deprem anında mağazadaki porselenler yerinden bile oynamadı

Deprem anında mağazadaki porselenler yerinden bile oynamadı

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Hem işlevsel hem uzun ömürlü en iyi ütü modelleri

Hem işlevsel hem uzun ömürlü en iyi ütü modelleri

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Saatlerini bilgisayar başında geçirenler buraya! Duruş bozukluğu yaşamamak için yapmanız gerekenler

Saatlerini bilgisayar başında geçirenler buraya! Duruş bozukluğu yaşamamak için yapmanız gerekenler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.