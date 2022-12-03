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Hacer Foggo kimdir, kaç yaşında? Hacer Foggo ne iş yapıyor?

03.12.2022 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hacer Foggo, CHP'nin vizyon toplantısında konuşmacı olarak yer aldıktan sonra gündem oldu. Şişli Belediyesi Meclis üyesi olan Hacer Foggo'nun hayatına dair bilgiler merak edildi. Hacer Foggo kimdir, kaç yaşında? Hacer Foggo ne iş yapıyor, nereli? En çok aratılan sorular arasında yer alıyor. İşte Hacer Foggo'ya ait bilgiler...

Hacer Foggo kimdir, kaç yaşında? Hacer Foggo ne iş yapıyor?

Hacer Foggo, CHP'nin “İkinci Yüzyıla Çağrı” toplantısında Yoksulluk ve Dayanışma Ofisi Koordinatörü olarak yer aldı. “SES Yılın Kadınları 2021” ödülünün sahibi Foggo, Kılıçdaroğlu'nun ekonomi kadrosunda yer alan isimler arasında bulunuyor. Hacer Foggo kimdir? Kaç yaşında, ne iş yapıyor? Soruları internet üzerinden en sık aratılan konular arasında yer aldı.

HACER FAGGO KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

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Hacer Faggo, 4 Aralık 1967 yılında Tokat'ın Zile ilçesinde doğdu. Üniversite eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünde tamamlayan Foggo, 1989 yılında başladığı gazetecilik mesleğinde 15 yıl boyunca çeşitli dergi ve gazetelerde çalıştı.

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Hacer Foggo, 2003 yılından bu yana kent yoksulluğu üzerine çalışmalar yaptı. Koronavirüs döneminde ise insanlara temel ihtiyaçlarının gönderilmesini sağladı. Tarihi Roman mahallesi Sulukule’nin yıkılışından itibaren Roman hakları için mücadele eden Hacer Foggo, aynı zamanda Roman Hakları Forumu üyesidir. Yaptığı işlerle birçok ödül kazanmıştır. Hacer Foggo, Kırmızı Püskül- 1843- 1846 Nesturi Katliamı kitabı yazmıştır.

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