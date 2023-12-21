Hacettepe Üniversitesi'nde 'biyonik giysi' ile tedavi yöntemi uygulandı! Yüzde 70-80 oranında iyileşme...

Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi'nde teknoloji transferi ile geçen temmuz ayında ilk kez 'biyonik giysi' ile tedavi yöntemi uygulanmaya başlandı. Klinik çalışmaları süren tedavide kıyafete yerleştirilen elektrotlar ile kronik bel-boyun rahatsızlığı çeken hastalar ile MS hastalarına akım uygulandı. Ön sonuçlara göre 6 ayda tedavinin uygulandığı 45 hastada yüzde 70-80 oranında iyileşme kaydedildi. Ayrıca yorgunluk, bitkinlik ve uyku problemi olan hastaların şikayetlerinin çoğunun da bu tedaviyle birlikte ortadan kalktığı görüldü.

'YAZILIM İLE AKIM UYGULUYORUZ'

Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özlem Ülger, üzerine 58 elektrot yerleştirile kıyafetin farklı kas gruplarının üzerine temas edecek şekilde hastalara giydirildiğini anlatarak, "Üstü ceket, altı tayt gibi bir kıyafet. Ve tam kasların üzerine bu elektrotları yerleştirerek giysinin tam olarak hastanın üzerine uyumlandırılması sonrasında bir yazılım ile akım uyguluyoruz hastamıza. 1 saat boyunca hastamız bu kıyafetin içerisinde kalıyor. Aynı anda egzersiz yapabilir, hareket edebilir veya yatabilir. Ama bu kıyafetle birlikte gün içerisinde özellikle bel-boyun problemlerini tetikleyecek aktiviteleri yapmalarını istemiyoruz. Mesela ev işlerini yapmasınlar; ama egzersizlerini yapabilirler. 1 saat sonrasında bunu çıkartıyoruz ve farkı zaten ilk olarak hasta bize söylüyor. Ağrılarının azaldığını, şikayetlerin azaldığını çok rahatlıkla ifade ediyor" dedi.

'BU TEKNOLOJİYİ YAYGINLAŞTIRMAK İSTİYORUZ'

Prof. Dr. Ülger, tedavinin uygulandığı hastaların tamamının günlük hayatlarını, yaşam kalitelerini olumsuz etkileyecek düzeyde bel ve boyun problemleri olduğunu söyleyerek, "Ağrı nedeniyle günlük işlerini yapamıyorlardı. Hareketleri kısıtlanmıştı. Çoğunluğunda yorgunluk, bitkinlik ve uyku problemi vardı. Ve bu şikayetlerin neredeyse bu tedavi ile çoğunun ortadan kaldırdığını söyleyebilirim. 45 hastamız üzerinde bu giysimiz denendi ve ilk sonuçlarımız oldukça başarılı. Ön sonuçlarımıza göre hastalarımızda yüzde 70-80 oranın iyileşme elde ettiğimizi söyleyebilirim. Bel-boyun problemleri ya da MS grubundaki hastaları hedefliyoruz. Doğru hedef kitleye ulaşmasını istiyoruz ve toplum yararına bu teknolojiyi ülkemizde yaygınlaştırmak istiyoruz" diye konuştu.

'HASTALARDA UYKU VE AKTİVİTE GELİŞTİ'

Dr. Yasemin Özel Aslıyüce de 'biyonik giysi' tedavisinin yöntemini anlatarak, "İlk olarak hastamızın her bölgesinin ağrı şiddetini belirleyip cihaza giriyoruz. Cihaz bu bilgilere yönelik bir algoritma içerisinde bir akım belirliyor hasta için. Daha sonra bu akımı hastamıza cihaz yoluyla uyguluyoruz. Yaklaşık 1 saatlik akım bu. Ardından hastamızı ertesi gün, 1 hafta sonra, 1 ay sonra değerlendiriyoruz. Sonuçlarını tekrar cihaza girerek analizini yapıyoruz. Özellikle hastalarımızın uykularındaki ağrı şikayetlerinden kurtulduklarını görüyoruz. Ve ayrıca biz hastalarımızın fonksiyonel performanslarını da değerlendiriyoruz 'günlük yaşamdaki aktiviteleri yapmaları kolaylaştı mı' şeklinde. Uyku ve aktivite ciddi anlamda gelişti hastalarımızda" dedi.

Tedavinin uygulandığı fibromiyalji hastası Nebahat Özdemir (58) boynundan ayak parmaklarına tüm ağrılarının ciddi azaldığını, kendini çok iyi hissettiğini ve rahatladığını söyledi.

(DHA)







