Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri

NEVŞEHİR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş Veli'nin barışın, huzurun ve birlikte yaşamanın öncüsü olduğunu belirterek, "O elinde kılıçla değil, aydınlanma meşalesiyle Anadolu'ya gelmiştir. Yaşamı boyuncu hep hakkı, hukuku ve adaleti savunmuştur." dedi. Kılıçdaroğlu, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde Çilehane mevkisindeki Kemal Kılıçdaroğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen 56'ncı Ulusal, 30'uncu Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'nde bir konuşma yaptı. Hacı Bektaş Veli'nin bu topraklarda yaşadığını ve anlayana çok şeyler söylediğini, çağlar ötesinden söylediklerinin bugün kainatın evrensel kurallarından olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş Veli'nin "Kimsenin ayıbını arama, kendi ayıbını gör", "Adalet her işte hakkı bilmektir", "En yüce servet ilimdir", "Düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu", "Çalışmadan geçinenler bizden değildir", "Alimin uykusu cahilin ibadetinden üstündür", "Arifler hem arıdır hem arıtıcı", "Kibrin aslı şeytan, tevazunun aslı rahmandır", "En büyük keramet çalışmaktır." sözlerini anımsattı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "O elinde kılıçla değil, aydınlanma meşalesiyle Anadolu'ya gelmiştir. Yaşamı boyuncu hep hakkı, hukuku ve adaleti savunmuştur. Toplum onun güvercin ruhu ile Anadolu'ya geldiğini kabullenmiştir. Çünkü o barışın, huzurun, birlikte yaşamının öncüsü olmuştur. Kimseyi ötekileştirmemiştir. O kendi deyimiyle 72 milleti bir saymıştır." değerlendirmesinde bulundu. Hacı Bektaş Veli'nin hayatını anlatan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Anadolu'ya geldiğinde 35 yaşlarında bilgin ve olgun bir insandı. O bu topraklara geldiğinde Selçuklu Devleti'ni 3. Alaaddin Keykubat yönetiyordu. Selçuklu Sultanı önemli kararlar aldığında onun düşüncelerine başvuruyordu. Bu topraklarda 'insan-ı kamil' olarak ünlendi. Aklı kullanmayı ve bilimi öğütledi. 'Eğer bir yeri karanlık olarak görüyorsan bil ki perde senin gözündedir.' diyordu. Dergahında düşüncelerini öğrencilerine aktararak yaygınlaştırmasını sağlıyordu. Onunu dergahında eğitim görenler, eğitimlerini tamamladıktan sora Anadolu ve Rumeli coğrafyasına dağıldılar. Bugün Avrupa'nın pek çok ülkesinde onun düşünceleri toplumu aydınlatıyor."

Osmanlının kuruluşunda da onun ilminden ve irfanından yararlanıldığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, Yeniçeri Ocağı'nın kuruluşunda o düşünce ikliminin etkili olduğunu ve Orhan Gazi zamanında Yeniçeri Ocağı'nın onun duasıyla açıldığını anlattı. Hacı Bektaş Veli'ye göre, "İnsan iyilikte yarışmalı, haksızlığa karşı direnmeli, adaletten sapmamalı ve hiçbir zaman umutsuzluğa düşmemeli" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Hünkar böyle söylüyor ama bugün bu dünyada yaşadığımız acı gerçekler var. Bugün dünyanın savaş alanlarının açlık ve kıtlık yaşanan bölgelerinin büyük bir bölümünü İslam ülkeleri oluşturuyor. Irak'ta, Suriye'de, Yemen'de, Libya'da İslam adına birbirlerini öldürenler Müslümanlar. Yerinden yurdundan edilen, ülkelerinden göç etmek zorunda olanlar yine Müslümanlar. Üzülerek söylüyorum ki istatistiklere göre savaş ve açlık nedeniyle açlık çeken çocukların büyük bölümü yine Müslümanların çocukları. Demokrasi, insan hakları, eğitim, sağlık, toplumsal eşitlik, adalet gibi temel kavramlarda Müslüman ülkeler üzülerek söyleyeyim perişanlığı yaşıyor. Dilerim yaşanan acı ve yaşanan kanlar son bulur ve İslam dünyasına da huzur ve adalet gelir."

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Hiç kimse unutmasın, aslanla ceylanı hünkarın kucağında buluşturan huzurdur, adalettir. Dünya hala huzuru ve adaleti arıyor. Oysa Hacı Bektaş Veli, çağlar öncesinden bu gerçeği insanlığın önüne koyanlardan birisidir. Anadolu'yu bize yurt yapan, bu toprakları bir irfan bahçesi haline getiren, bütün erenlerimizi, velilerimizi, mürşitlerimizi, pirlerimizi, dervişlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum. Bize bu ülkede özgür bir şekilde onur ve şerefimizle yaşama imkanı veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımıza, şehitlerimize ve gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum." - Törenden notlar Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Başkanvekili Levent Gök, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, CHP Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri ve aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu bazı belediye başkanları katıldı. Kılıçdaroğlu ve Ersoy, birlikte girdikleri salonda vatandaşları selamladı. Tören öncesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok'a gönderdiği mesaj okundu.