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Haciz gelince çılgına döndü! Hem kendisini hem evi yakacaktı, saatler sonra ikna edildi

23.06.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te bir şahsın haciz nedeniyle evini tahliye etmesi istendi. Şahıs bunun üzerine tüm mahallede panik yaşanmasına yol açtı. Önce kendini eve kilitleyen şahıs daha sonra mutfak tüpüyle balkona çıktı. Tüpü patlatarak hem kendisini hem de evi ateşe vermek isteyen şahıs saatler sonra güçlükle ikna edilirken evini tahliye etmesi için ek süre tanındı.

Haciz gelince çılgına döndü! Hem kendisini hem evi yakacaktı, saatler sonra ikna edildi

Gaziantep'te bugün öğle saatlerinden sonra Şahinbey ilçesindeki Fırat Mahallesi'nde büyük panik yaşandı. Elinde mutfak tüpüyle balkona çıkıp tüpü patlatacağını, evi ve kendisini yakacağını söyleyen vatandaş herkesi tedirgin etti. Şahsa evini tahliye etmesi için 4 günlük ek süre tanınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Olay, öğle saatlerinden sonra Şahinbey ilçesi Fırat Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, haciz nedeniyle 3 katlı evine icra gelen ve evi boşaltması istenen Nahsen B. isimli şahıs, evini terk etmeyeceğini söyleyerek kendisini eve kilitledi. Daha sonra balkona çıkan şahıs, eline mutfak tüpü alarak kendisini ve evi yakacağını söyledi.

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MUTFAK TÜPÜYLE BALKONA ÇIKARAK PATLATACAĞINI SÖYLEDİ

Şüpheli şahsın mutfak tüpü ile balkona çıkarak patlatacağını söylemesi üzerine mahallede büyük panik yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, çevik kuvvet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de intihar ihtimaline karşı evin önüne branda gerdikten sonra yangın ihtimaline karşı da hazır bekledi.

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İKİ SAATTE İKNA EDİLDİ

Polis ekipleri tarafından uzun süre ikna edilmeye çalışılan şahsın bir türlü ikna olmaması üzerine ise olay yerine psikolog çağrıldı. Yaklaşık iki saatlik çaba sonrası ikna olan şahıs, eylemlerinden vazgeçti. Borcu nedeniyle evini tahliye etmesi istenen şahsa tahliye için ise 4 günlük ek süre tanındı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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(İHA)

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