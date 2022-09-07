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Hacizli aracı çekmeye gittiler, gördükleri karşısında şoke oldular! Yeni yöntem şaşkına çevirdi

07.09.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haciz yoluyla bağlanan araçlar üzerinden kazanç elde etmek isteyenlerin yaptığı şeyler şaşkına çevirdi. Benzer bir olay da Antalya'da yaşandı. Haciz gerekçesiyle bağlanan bir aracı çekmeye giden ekipler, gördükleri karşısında şoke oldu. Araçtan geriye sadece, plakasıyla birlikte bagaj kapağı kaldığını gören yetkililer hayrete düştü. Kapak, çekiciye yüklenerek yediemin otoparkına götürülürken fırsatçıların bu yöntemi sıkça kullandığı öğrenildi...

Hacizli aracı çekmeye gittiler, gördükleri karşısında şoke oldular! Yeni yöntem şaşkına çevirdi

Antalya'da bazı vatandaşların haciz yoluyla bağlanan araçlarından kâr edebilmek ya da yediemin otoparkına kaldırılan araçlarını geri alabilmek için geliştirdiği yöntem adeta "pes" dedirtti.

HER ŞEYİ SÖKÜP İHBARDA BULUNUYOR

Motor, iç elektrik aksamı, tekerler, koltuklar ve hatta direksiyonu dahi sökülen araçları sokağa bırakan mal sahibi, daha sonra şüpheli araç ihbarında bulunuyor. Polis, ihbarda belirtilen adreste yaptığı incelemede, aracın yakalama hacizli olduğunu belirleyip yediemin otoparkına kaldırtıyor.

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İHALEYLE TEKRAR UCUZ FİYATA ALINIYOR

Burada park edilen araç, düzenlenen ihalede sahibi ya da araya soktuğu kişiler tarafından değerinin altında tekrar satın alınıyor. Bazı araç sahipleri ise hacizli aracını parçalatıp değersiz olan kısmını plakasıyla sokağa bırakıyor, değerli olan kısımlarını ise satarak gelir elde ediyor.

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SADECE BAGAJ KAPAĞINI BULDULAR

Gelen araçlar arasında polis ve yediemin otoparkı sahiplerini şaşırtan bir haciz işlemi yaşandı. Üzerinde plakası bulunan bagaj kapağını görünce neye uğradığını şaşıran ekipler, çekiciye yükledikleri bagaj kapağını yediemin otoparkında muhafaza altına aldı.

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"BU BAGAJ KAPAĞINA BİR ŞEY OLSA HESABI BİZDEN SORULUR"

Bu yöntemin araç sahipleri tarafından oldukça sık yapılmaya başlandığını belirten Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Hakan Topçu, "Artık insanlar çaresiz duruma düşünce araçlarını parçalatıp ihalede kendileri almaya çalışıyorlar. Ya da araçlarını yine parçalatıp bu işi yapanlara satıyorlar. Bagajın kapağı ihaleye giremeyecek. Polis diğer parçaları arıyor. Bu aracın sökülmüş olduğu belli. Aracın yakalama hacizli olduğu için bilerek plakayı bırakmışlar. Bunların herhangi bir satışı gerçekleşmez. Sorumluluğu bize ait ve bize zimmetli. Bu bagaj kapağına bir şey olsa hesabını da bizden soracaklar. O yüzden muhafaza altına almak zorundayız" diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya Haciz Yediemin Otoparkı
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