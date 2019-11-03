"Hadis İslam ümmetinin toplumsal hafızasıdır"

Şentürk, İmam Buhari'nin Sahih-i Buhari isimli eserinin ise daha özel bir yere sahip olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet kurulurken camilerde hem Kur'an-ı Kerim hatmi indiriliyor hem de Buhari'ni hatmi indiriliyor. Kur'an-ı Kerim'e nasıl saygı duyuluyorsa Sahih-i Buhari'ye de öyle saygı duyuluyor. Onun bereketiyle Cumhuriyet kuruluyor. Bizim kültürümüzdeki önemi açısından önemli bir örnek. İslam dünyasında asırlar boyunca Kur'an-ı Kerim'den sonra en fazla ilgi gören, hakkında en fazla çalışma yapılan, en fazla tercüme edilen ve tartışılan kitap olmuştur."

Kitap üzerine yüzyıllardır çalışmalar yürütüldüğünü vurgulayan Şentürk, son dönemlerde bu çalışmaların arttığını ifade etti.

Şentürk, hadislerin toplumsal işlevine değinerek, şöyle devam etti:

"Peygamberimizin zamanında bütün detaylarıyla kayda alınmış hayatı ve sözleri nesiller boyunca hadis metodolojisiyle aktarılmış ve güvenirliği garanti altına alınmıştır. Hadisler normal sözler değildir çünkü dinimizin, medeniyetimizin temelini teşkil etmektedir. İslam medeniyeti bir hadis medeniyetidir. Peygamberimizin sünneti üzerine inşa edilmiştir. Sünnete uymak, Peygamberimizin ahlakını örnek almak bütün Müslümanlar tarafından tatbik edildiği için Müslümanların davranışlarını da belirler ve onlara yol gösterir. Müslümanlar Allah'ı ve Peygamber'i her şeyden fazla seven insanlar oldukları için sahabe zamanında Peygamber'imizin hayatını kayıt altına almışlar ve nesilden nesle aktarmışlardır."