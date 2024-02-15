Hadise'nin göğüs dekoltesine bir bakan bir daha baktı! "Ateşli dudaklarınla..."

Sahnedeki dansları, iddialı tarzı ve özel hayatıyla adından söz ettiren Hadise yine sosyal medyayı salladı. Senenin trendleriyle birlikte kullanılan mikro mini şortları sahnede giymekten çekinmeyen Hadise bu sefer iddialı dekoltesiyle olay oldu.



Derin göğüs dekolteli büstiyeri ve kürklü kombiniyle sigara içtiği anları paylaşarak bir kesimden tepki de gören Hadise paylaşımına "Ne demiş Ziynet? Ateşli dudaklarınla yak bir sigara!" notuyla pozlarını paylaştı.

Sosyal medyada Hadise'nin iddialı pozlarına "Ateş ediyorsun", "Alev aldı buralar" yorumları geldi.







