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  4. Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Bomba detay ortaya çıktı

Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Bomba detay ortaya çıktı

20.04.2021 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'ın boşanma davasında falcının verdiği detaylarla olay yaratan Hadise iddiası gündemdeki yerini koruyor. Hadise ve Kaan Yıldırım çifti bu iddiaları yalanlamıştı. Falcının ortaya çıkardığı durum sonrası Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinin ayrılıp ayrılmayacağını ise oldukça merak ediliyordu. Hadise ve Kaan Yıldırım ikilisinden yeni bir hamle geldi. Peki Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı mı? İşte yanıtı...

Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Bomba detay ortaya çıktı

Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'ın boşanma davasında Zarrab'ın evlerine giden bir falcının verdiği detaylarla ortaya çıkan Hadise iddiası güncelliğini koruyor. Hadise ve Kaan Yıldırım çifti söz konusu iddiaları yalanlamıştı. Çiftinin ayrılıp ayrılmayacağı merak edilirken, Hadise ve Kaan Yıldırım ikilisinden yeni bir hamle geldi. Peki Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı mı?

HADİSE VE KAAN YILDIRIM AYRILDI MI?

Geçtiğimiz günlerde Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'ın boşanma süreciyle ilgili önemli bir detay ortaya çıkmıştı. İddiaya göre Reza Zarrab, Ebru Gündeş ve Hadise’nin yıllardır falına bakan bir falcı, bir gün Reza Zarrab’ın davetiyle fal bakmak için Miami’ye gitmiş ve Zarrab’ın evinde ‘Hadise’ ile karşılaşmıştı. Olan bitenden kimseye bahsetmemesi istenmiş fakat gizemli falcı İstanbul’a döner dönmez Ebru Gündeş tarafından sıkıştırılmıştı. Yine iddiaya göre Ebru Gündeş’in ısrarlarına dayanamayan falcı her şeyi anlatmış ve Hadise ile Reza Zarrab ilişkisinden Ebru Gündeş emin olmuştu.

Çift, uzun zaman sonra bir ilki gerçekleştirdi. Sosyal medyada ayrılacakları yönünde yönünde iddialar olan çift şaşırttı. Hadise ve Kaan Yıldırım çifti sosyal medya uygulaması Instagram üzerinden birbirini ilk kez takibe aldı. İkili ilişkilerinden bu yana ilk defa birbirlerini takip etmeye başladı.

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Hadise Kaan Yıldırım

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