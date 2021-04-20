Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Bomba detay ortaya çıktı

Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'ın boşanma davasında Zarrab'ın evlerine giden bir falcının verdiği detaylarla ortaya çıkan Hadise iddiası güncelliğini koruyor. Hadise ve Kaan Yıldırım çifti söz konusu iddiaları yalanlamıştı. Çiftinin ayrılıp ayrılmayacağı merak edilirken, Hadise ve Kaan Yıldırım ikilisinden yeni bir hamle geldi. Peki Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı mı?

HADİSE VE KAAN YILDIRIM AYRILDI MI?

Geçtiğimiz günlerde Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'ın boşanma süreciyle ilgili önemli bir detay ortaya çıkmıştı. İddiaya göre Reza Zarrab, Ebru Gündeş ve Hadise’nin yıllardır falına bakan bir falcı, bir gün Reza Zarrab’ın davetiyle fal bakmak için Miami’ye gitmiş ve Zarrab’ın evinde ‘Hadise’ ile karşılaşmıştı. Olan bitenden kimseye bahsetmemesi istenmiş fakat gizemli falcı İstanbul’a döner dönmez Ebru Gündeş tarafından sıkıştırılmıştı. Yine iddiaya göre Ebru Gündeş’in ısrarlarına dayanamayan falcı her şeyi anlatmış ve Hadise ile Reza Zarrab ilişkisinden Ebru Gündeş emin olmuştu.

Çift, uzun zaman sonra bir ilki gerçekleştirdi. Sosyal medyada ayrılacakları yönünde yönünde iddialar olan çift şaşırttı. Hadise ve Kaan Yıldırım çifti sosyal medya uygulaması Instagram üzerinden birbirini ilk kez takibe aldı. İkili ilişkilerinden bu yana ilk defa birbirlerini takip etmeye başladı.

