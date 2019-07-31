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Hafif ticari araç, ağaca çarptı: 3 ölü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 22:47 | Son Güncelleme

KAZADA ÖLEN ÇİFT, MEMLEKETLERİNDE TOPRAĞA VERİLDİ Konya'nın Kulu ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçta hayatını kaybeden Merve ve Savaş Öksüz çiftinin cenazeleri, memleketleri Osmaniye'de toprağa verildi.

Hafif ticari araç, ağaca çarptı: 3 ölü (2)

KAZADA ÖLEN ÇİFT, MEMLEKETLERİNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Konya'nın Kulu ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçta hayatını kaybeden Merve ve Savaş Öksüz çiftinin cenazeleri, memleketleri Osmaniye'de toprağa verildi.
Genç çiftin cenazesi, otopsi için kaldırıldıkları Kulu Devlet Hastanesi morgunda alınarak, ardından toprağa verilmek üzere Osmaniye'ye getirildi. Cenaze aracı ile Cumhuriyet Mahallesi'ndeki taziye evine getirilen Öksüz çiftinin cenazesi, daha sonra Asri Mezarlık Camii'ne götürüldü. Burada akşam namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Savaş Öksüz ve Merve Öksüz, aile mezarlığında yan yana toprağa verildi. Savaş Öksüz çiftinin 6 yıllık evli olduğu ve bir çocuklarının bulunduğu öğrenildi. Aynı kazada yaşamını kaybeden sürücü Mustafa Yılar'ın ise yarın Toprakkale ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)

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Hafif ticari araç, ağaca çarptı: 3 ölü (2)Hafif ticari araç, ağaca çarptı: 3 ölü (2)Hafif ticari araç, ağaca çarptı: 3 ölü (2)Hafif ticari araç, ağaca çarptı: 3 ölü (2)

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