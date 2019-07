Hafıza 15 Temmuz Müzesi açıldı

7 DEN 70'E HERKES MÜZEYE AKIN ETTİ

Müzeyi ziyaret eden Dursun Soylu, “Müzede şehitlerimizin kalıntıları var. Şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Beni müzede en çok etkileyen, tankın geçmiş olduğu arabaydı. Ben askerliğimi Diyarbakır'da Tankçı olarak yaptım. Yani bilmiyorum. Görünce içim bir soğuk olmuş gibi bir şey oldu. Değişik bir his oldu" şeklinde konuştu. Mesut Çevikbaş, “Müzeyi gezdik çok güzel şeyler var. 15 Temmuz'da kalan hatıraları yeniden canlandırdık. Dünyada olan biten her şeyi gördük. Duygulandık" dedi. Müzeye ailesiyle gelen Ecem Erva Soylu, “Müzeyi gezdim. Çok güzel. Darbeleri anlatıyorlar. Vatanları anlatıyorlar. Muhammet Mustafa Yavuz, “İzlediğim film sahnesi vardı, belgeseli. İzlemediğim şeyleri burada gördüm. Bayağı etkilendim. Değişik duygular. Anlatılmaz yaşanır" ifadelerini kullandı.

Seval Okyay, “Beğendim. Güzel düşünülmüş. Belgesel vardı. O geceyi anlatan bir belgesel vardı. İzlerken o geceyi yaşıyor insan. Altta şehitlerimizin hayatlarını anlatan bir bilgisayar düzeneği kurmuşlar. Her birinin üstüne tıklayıp okuyamadım ama okuduğum her bir yaşam hikayesi beni derinden etkiledi. Şehit olamazsın diyorlar, adam şehit oluyor. Bu ülke için bir daha olsa bir daha çıkarız. Bir daha olsa ki Allah izin vermesin ve olmasın. Kesinlikle istemeyiz. Ama bir daha olsa köprüye çıkarız, bir daha şehit oluruz bu ülke için. Ben bu bayrağın altında yaşıyorum. Bu bayrağın altında yaşamaya da devam edeceğim. Devam edeceğiz" dedi.

(FOTOĞRAFLI)