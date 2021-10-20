Hafıza Odası nedir? Hafıza Odası sergisi kime ait, nerede?

Ahmet Güneştekin’in “Hafıza Odası” sergisi PİLEVNELİ tarafından, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde Diyarbakır Keçi Burcu’nda açıldı. Açılışta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Pilevneli Galery Kurucusu Murat Pilevneli, Leyla Alaton, Emin Hitay, Feryal Gülman, Sedef Zaim, Ayşe Boyner, Emek Külür gibi iş, sanat ve cemiyet dünyasından ünlü isimler yer aldı. İşte detaylar...

HAFIZA ODASI NEDİR?

Ahmet Güneştekin’in “Hafıza Odası” sergisindeki "Hendek Savaşları", Roboski Katliamı, Diyarbakır 5 No'lu Cezaevi gibi çalışmalar ile yakın tarihe ayna tutulduğu ifade ediliyor. Hafıza Odası sanatsal hatırla(t)ma biçimlerini araştırıyor ve başka türlü sesi hiç duyulmadan kalacak, tamamen unutulacak olanların silinmiş seslerini duyulur kılma yollarını gösteriyor.

Sergide ziyaretçileri karşılayan ilk eser "Kayıp Alfabe" oldu. Bu eserde faili meçhul cinayetlere kurban giden veya gözaltında kaybedilen yaklaşık 700 kişinin isimlerinin bulunduğu park, sokak, meydan tabelaları yer alıyor. “Yoktunuz” adlı eser, bölgedeki hendek-barikat operasyonlarının ardından buradaki enkazdan toplanan molozlar ile yapılmış bir çalışmadır. Keçi Burcu’nun ana bölümü, üzerindeki tünel ve teras sergi için kullandı. Terasta "Çürüme" isimli eser yer aldı. Tünelde, 12 Eylül darbesinin ardından yapılan işkenceler ve sembolleşen Diyarbakır 5 No’lu Cezaevi’nde yaşanılanların anlatıldığı ışık ve ses enstalasyonu yer aldı.

Serginin açılışında konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu şu ifadeleri kullandı: “İstanbul’la Diyarbakır arasında sıkı bir kültür-sanat köprüsü kuracağız. Bu köprüyle, İstanbul’da var olan, yapılan hangi etkinlik varsa uygun olanlarını Diyarbakır’la pekiştirmek ve burda da hem Diyarbakırlı dostlarımızla buluşturmak, hem de İstanbul’da izleyemeyen insanlarımızın Diyarbakır’a gelmelerine vesile olabilecek birçok sanat etkinliğini müşterek yapmak istiyoruz”

Hafıza Odası sergisinin açılışına Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, eski Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Milletvekili İhsan Arslan, Türkan Elçi, Yaşar Kemal’ın eşi Ayşe Semiha Baban, kentteki siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, iş ve sanat camiasından isimler katılım gösterdi.



