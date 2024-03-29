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  4. Hafızalardan silinmeyecek acı kare! Eşini öldürdü, başında beklediği cesede kimseyi yaklaştırmadı

Hafızalardan silinmeyecek acı kare! Eşini öldürdü, başında beklediği cesede kimseyi yaklaştırmadı

29.03.2024 06:57
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Türkiye bir kadın cinayetine daha sahne oldu! Acı olayın adresi bu kez Muğla Ortaca ilçesi... Vedat G. ile boşanma aşamasında eşi Neşe G. sokak ortasında tartışmaya başladı. Ardından Vedat G., Neşe G.'yi başına 1 el ateş ederek katletti. 4 çocuk annesi talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Cani ise, cesedin başında bekleyerek kimseyi yaklaştırmadı.

Hafızalardan silinmeyecek acı kare! Eşini öldürdü, başında beklediği cesede kimseyi yaklaştırmadı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, sokak ortasında tartıştığı boşanma aşamasındaki kocası Vedat G. (39) tarafından tabancayla başından vurulan 4 çocuk annesi Neşe G. (34), yaşamını yitirdi.

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TARTIŞMA SOKAK ORTASINDA BAŞLADI

Olay, saat 20.00 sıralarında Ortaca ilçesine bağlı Terzialiler Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi Yasemin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ortaca Sanayi Sitesi'nde motor ustası Vedat G., boşanma aşamasındaki ev hanımı eşi Neşe G. ile bilinmeyen nedenle sokak ortasında tartışmaya başladı.

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OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmada Vedat G., yanında bulunan tabancayla eşi Neşe G.'nin başına 1 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Neşe G.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

CANİ GÖZALTINA ALINDI

4 çocuk annesi Neşe G.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Vedat G. olay yerinde gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖLDÜRDÜĞÜ EŞİNİN BAŞINDA BEKLEMİŞ

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Vedat G.'nin, sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdüğü boşanma aşamasındaki eşi Neşe G.'nin cesedinin başında beklediği ve kimseyi yanına yaklaştırmadığı ortaya çıktı.

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TABANCAYI BAŞINA DAYADI

Cinayet aleti tabancayı başına dayadığı öğrenilen Vedat G.'nin, olay yerine gelen polis tarafından güçlükle ikna edilip, gözaltına alındığı belirlendi. (DHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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