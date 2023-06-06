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Hafize Gaye Erkan kimdir? Hafize Gaye Erkan nereli ve kaç yaşında? İşte hayatı ve biyografisi...

05.06.2023 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafize Gaye Erkan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin en genç finans profesörü olan Hafize Gaye Erkan ile ilgili arama motorlarında yapılan sorgulamalar hız kazandı. Peki, Hafize Gaye Erkan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

Hafize Gaye Erkan kimdir? Hafize Gaye Erkan nereli ve kaç yaşında? İşte hayatı ve biyografisi...

Hafize Gaye Erkan, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Boğaziçi Üniversitesi'ni bitiren Hafize Gaye Erkan eğitimine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam etti. Hafize Gaye Erkan ABD’nin en genç finans profesörü olarak bilinmektedir. İşte detaylar...

HAFİZE GAYE ERKAN KİMDİR?

Hafize Gaye Erkan, 1982 tarihinde doğdu.

Hafize Gaye Erkan Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olmuştur.

Mezuniyeti sonrası eğitimine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden Erkan, merkezi San Francisco, California'da bulunan ticari bir bankada görev aldı.

ABD'de birçok banka ve finansal kuruluşta Co-Chief Executive Officer, Başkan, Yönetim Kurulu Üyesi, Baş Yatırım Sorumlusu, Baş Depozito Sorumlusu ve Co-Chief Risk Officer gibi çok sayıda görevlerde bulundu.

Hafize Gaye Erkan, Boğaziçi Üniversitesi'nden Endüstri Mühendisliği lisansıyla birincilikle mezun oldu ve Princeton Üniversitesi'nde Operasyon Araştırmaları ve Finansal Mühendislik alanında doktora derecesi aldı.

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