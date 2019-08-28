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Hafize'yi göğsü, koltuk altı ve boğazından bıçaklayan eşi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 15:50 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 2 çocuğunun annesi Hafize K.'yi (23) kavga ettikleri sırada göğsü, koltuk altı ve boğazından bıçaklayarak, ağır yaralayan Uğur K.

Hafize'yi göğsü, koltuk altı ve boğazından bıçaklayan eşi tutuklandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 2 çocuğunun annesi Hafize K.'yi (23) kavga ettikleri sırada göğsü, koltuk altı ve boğazından bıçaklayarak, ağır yaralayan Uğur K. (22) mahkemece tutuklandı. Uğur K.'nin, ifadesinde bir hafta önce eşinin kendisini aldattığını öğrendiğini, Hafize K.'nin olay günü de 3 yıldır erkek arkadaşı olduğunu söylediğini, bu nedenle tartıştıklarını öne sürdüğü öğrenildi.
Olay, dün, saat 14.00 sıralarında, İncilipınar Mahallesi 1203 Sokak'ta meydana geldi. Uğur K., ayrı yaşadığı, 2 çocuk annesi eşi Hafize K.'nin konuşmak için çağırması üzerine İncilipınar Mahallesi'ndeki eve gitti. Bir hafta öncesine kadar birlikte yaşadıkları evin önünde, eşyaların satışı nedeniyle çıktığı belirtilen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Uğur K., otomobiline gidip, bıçakla geri döndü. Kavga sırasında eşi Hafize K.'yi göğsünden, koltuk altından ve boğazından bıçakla ağır yaralayan Uğur K., polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Hafize K. ise sağlık ekiplerince ambulansla kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edilen Uğur K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hafize K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
'ALDATTI' İDDİASI
Olayla ilgili savcılıkta ifade veren Uğur K.'nin, eşinin, kendisini 3 yıldır aldattığını öğrendiğini, bir hafta önce aldattığı kişiyle yazıştıkları mesajları bulduğunu söyledi. Hafize K.'nin erkek arkadaşının ismini telefonuna kadın ismiyle kaydettiğini gördüğünü anlatan Uğur K, olay günü de eşini kendisine 3 yıldır erkek arkadaşı olduğunu söylediğini, bu nedenle tartıştıklarını, ardından olayın yaşandığını belirtti. Uğur K.'nin, 2 yaşındaki erkek çocuğunun da kendisinden olmayabileceğini ve DNA testi isteyeceğini söylediği öğrenildi.
'GELİNİM BOŞANMAK İSTEMEDİ'
Tutuklanan Uğur K.'nin babası Şerafettin K. (50) ise oğlunun boşanmak için uğraştığını, gelininin ise boşanmak istemediğini öne sürdü. Olaydan 1 gün önce de oğlunun boşanma dilekçesi verdiğini kaydeden Şerafettin K., "Oğlumun gelinimi bıçakla yaralamasını kesinlikle tasvip etmiyorum. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Benim oğlum bunu yapacak biri değildi. Oğlum, gelinimin kendisini aldattığını öğrendi. Hatta bunu yazışmalar ve fotoğraflarla kanıtlayıp, delilleriyle birlikte boşanma dilekçesi verdi. Gelinim, oğlumu aldattığı için babasından bile dayak yemiş. Gelinim daha önce bıçakla oğlumun üzerine yürümüş. Olay günü gelinim çağırmış ve oğluma saldırmışlar. Oğlum gelinimi hiçbir zaman darbetmedi. İstediği sadece boşanmaktı ancak gelinim boşanmak istemedi" dedi.

FOTOĞRAFLI

Hafize'yi göğsü, koltuk altı ve boğazından bıçaklayan eşi tutuklandıHafize'yi göğsü, koltuk altı ve boğazından bıçaklayan eşi tutuklandıHafize'yi göğsü, koltuk altı ve boğazından bıçaklayan eşi tutuklandıHafize'yi göğsü, koltuk altı ve boğazından bıçaklayan eşi tutuklandı

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